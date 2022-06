Por qué Kiko Matamoros se merece ganar 'Supervivientes' a pesar de sus comentarios

¿Quién lo iba a decir? ¿Quién podía saber que un colaborador de Sálvame siempre es una carta segura para un reality? Bueno, haciendo memoria, el paso de Rosa Benito por fue decepcionante. Sin embargo, el paso de Belén Esteban y Mila Ximénez por GH VIP 3 y GH VIP 7, respectivamente, fue historia de la televisión. Al igual que el paso de Chelo García-Cortés por Supervivientes 2019 que aprobó con nota. ¿Qué quiero decir con todo esto? Simple y llanamente, que un colaborador de Sálvame cuando es llamado para encabezar un reality, nunca defrauda. Salvo excepciones muy puntuales.

Y Kiko Matamoros no iba a ser menos. Sabíamos que no iba a defraudar. Aunque también es cierto que yo tenía mis dudas cuando lo confirmaron como concursante. Era de aquel sector de la audiencia que creía que lo teníamos de vuelta la segunda semana, pues su paso por su anterior y hasta entonces único reality, la segunda edición de GH VIP, apenas duró dos semanas tras abandonarlo voluntariamente. Y eso que allí contaba con unas comodidades que en Honduras no tiene.

Pensaba que en los Cayos Cochinos iba a aguantar la mitad. Y no ha sido así. Llevamos más de dos meses de concurso y ahí está, aguantando estoicamente. Me hace mucha gracia cuando leo en redes sociales críticas por su nula faceta como superviviente. ¿Y qué esperabais? ¿Que pescara a todas horas, fuera el primero en hacer fuego, ganara todas las pruebas y que hiciera una Noria Infernal de media hora? Tampoco había que ser iluso ni ingenuo. Por lo menos, yo sabía que su fuerte sería el de siempre: generar contenidos y remar a favor de obra.

[¿Puede ‘Supervivientes’ convertirse en una buena terapia para dejar la adicción a la cocaína?]

Por ejemplo, el pasado martes, Matamoros se sometió al tradicional puente de las emociones. El colaborador repasó su trayectoria vital y no pudo contener las lágrimas al recordar a sus seres queridos. Fue la primera vez desde que lo conozco, que veo a Kiko tan vulnerable. Su evolución en el concurso es redonda. Ha ido desnudándose con el espectador. Y pese a todo, para mí, es uno de los firmes candidatos a ganar esta edición del concurso. Anoche, en la Palapa, prácticamente todos los videos los protagonizaba él. Valorémosle. Tengo claro que si no fuera por él, me hubiera bajado de esta edición hace ya unas semanas.

Es cierto que también ha cometido errores, como todos los hacemos. Ayer hizo un comentario que ya Jorge Javier Vázquez alertó que destilaba xenofobia y clasismo contra Mariana. Y razón no le faltaba al presentador. Kiko estuvo muy desacertado con sus palabras.

Aprovechemos que por fin Kiko ha cumplido un sueño personal yendo a Supervivientes, aunque tampoco nos engañemos, todos teníamos ese punto morboso de ver cómo iba a desenvolverse en el concurso más duro de la televisión. Como dije en otras ocasiones, la participación de Kiko Matamoros en un reality era una quimera. Rozaba ya la leyenda. Cada año, el colaborador, estaba negociando el reality de turno, fuera GH VIP o el mismo Supervivientes, y no alcanzaba nunca un acuerdo con las respectivas productoras. Por ello, cuando lo confirmaron para esta edición, no me lo creí. Hasta que no lo viera en el barro de Honduras para mí no era oficial. Y sí que lo ha sido. Ha cumplido de sobras con su cometido, regalándonos grandiosos momentos del concurso, cómo la prueba musical con Ana Luque. Se ha entregado sin fisuras al espectáculo y al programa. Es por todo ello que Kiko Matamoros debe ser, si no el ganador, uno de los finalistas de esta edición de Supervivientes.

Por otra parte, cada vez van quedando menos concursantes en Supervivientes. El cerco se va estrechando. Sólo 4 llegarán en helicóptero a los estudios de Mediaset en Fuencarral a finales de julio. La próxima nominación es decisiva y la más complicada de toda la edición: Nacho de Borbón, Kiko Matamoros, Nacho Palau y Yulen Pereira. Qué difícil será resolver esta nominación. Si fuera por mí, tiraría a Yulen. Nunca me he fiado de él y sí que creo que se está aprovechando de la sobrinísima para escalar en el concurso. Sin ir más lejos, ya lo advertí. Daría su primer beso a Anabel cuando él estuviera nominado. ¿Y que pasó? Que le dio su primer beso a Anabel cuando él estaba nominado. No queremos una Cristina Porta. Ya tuvimos demasiado con una.

Sigue los temas que te interesan