La inesperada salida de Pablo Pinto de Mediaset tras ocho años en la cadena: "Ha sido una etapa maravillosa"

Pablo Pinto, periodista y presentador de Mediaset, ha anunciado su salida de Mediaset España este viernes 24 de junio a través de sus redes sociales. Lo hace tras ocho años en la cadena, por donde ha pasado por los programas de deportes más importantes; Informativos Telecinco y Deportes Cuatro.

La salida del comunicador se produce tras la reducción del programa de información deportiva, ya que Deportes Cuatro ha sido enmarcado dentro de la programación habitual de la parrilla. Desde hace un mes, el formato ha dejado de ser independiente, como normalmente era, y se ha integrado a los magacines de actualidad de Cuatro, En boca de todos y Cuatro al día. Dejando de tener un plató propio, y volviéndose una sección de apenas cinco minutos.

"Hoy termina mi etapa en Mediaset. Han sido ocho años inmejorables, llenos de grandes momentos (Mundiales, Eurocopas, Deportes Cuatro, Informativos Telecinco...) y en los que he podido hacer de todo: narrar, comentar, presentar... Soy un privilegiado por trabajar en lo que me gusta y por haber trabajado con los mejores. Los mejores profesionales y los mejores compañeros. No me quiero dejar a nadie (desde los jefes que me dieron las oportunidades, a los que estuvieron y ya no están)", comenzaba su post en Instagram.

[Cómo Mediaset mató a Los Manolos: de jugar en Primera a la irrelevancia en solo unos años]

Un adiós en el que no ha querido olvidarse de sus compañeros, con los que ha compartido plató en la primera cadena de Mediaset. "Tampoco quiero olvidarme de mis dos 'parejas' profesionales, durante un tiempo hubo un trío con David Cantero e Isabel Jiménez. Me refiero a Luis García y Luque. No es sencillo ser compañeros y amigos, y con ellos puedo decir que así ha sido. Y que lo seguirá siendo. No hay que despedirse, porque nos quedan muchas cosas por vivir".

"Y Luque. Fue mi jefe, es amigo... pero nunca pensé que sería mi tándem. ¡Y cómo lo hemos gozado! La de horas echadas en los locutorios y en los IBC... pero no me ha sobrado ni una. Era un lujo", continuaba el comunicador. "En fin, que ha sido una etapa maravillosa, que como diría aquel recordaré siempre con orgullo y satisfacción de haber dado lo mejor", concluía.

Pablo Pinto es licenciado en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria. No solo ha pasado por Mediaset, Marca, Radio Intereconomía, Antena 3 o Canal Plus (donde cubrió el Mundial de Sudáfrica 2010 de fútbol). Su llegada a la cadena de Vasile fue el pasado 2014, para conducir la sección deportiva del informativo matinal, después por la segunda edición de noticias y finalmente en Deportes Cuatro.

Sigue los temas que te interesan