Joaquín Prat, sobrecogido por las adicciones de Kiko Matamoros: "Está vivo de milagro"

El 'puente de las emociones' de Kiko Matamoros ya es historia de la televisión. El colaborador de Telecinco, que es desde el inicio de Supervivientes uno de los claros protagonistas del reality, confesó que le avergonzaba su "papel como padre" y que sentía un fuerte arrepentimiento por los malos hábitos que ha llevado en su vida.

En este miércoles, el día después de su testimonio, han sido muchos los colaboradores y presentadores que han querido dar su opinión sobre sus duras palabras. "He jugado con la muerte, he sido adicto a la cocaína durante 50 años, estoy en fase de recuperación que inicié antes del concurso, y fumador de tres paquetes de tabaco diarios durante 40 años".

Uno de los que ha querido analizar este discurso ha sido el conductor de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat, el cual ha hablado sobre estas adicciones que Matamoros confesó en Supervivientes. "Podemos decir que Kiko Matamoros está vivo de milagro. Vamos, no podemos entender que esté vivo; 50 años adicto a la cocaína, fumando tres paquetes de tabaco diarios... tiene suerte de estar vivo", sentenciaba tras ver un vídeo resumen de sus declaraciones.

[Kiko Matamoros confiesa en 'Supervivientes' las graves secuelas que las drogas han causado en su cuerpo]

Antonio Rossi, también presente en el 'club social' de El Programa de Ana Rosa, aseguraba que él no se había "percatado" de que se encontrara en un tratamiento concreto que le hiciera estar más "decaído" por los efectos de "ansiolíticos". "Siendo sinceros, si él tenía este tratamiento antes de empezar, yo en televisión cuando estaba trabajando en Sálvame no me he percatado de que estuviese decaído o bajo los efectos de algún ansiolítico, era el Kiko de siempre".

El colaborador de Sálvame también quiso hablar sobre la relación que mantiene con sus hijos, de la cual se arrepiente. "Para mí fundamentalmente hay algo que me avergüenza en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido. Actualmente estoy muy orgulloso de la relación que tengo con cuatro de mis cinco. Cuando tienes 40 años te crees que tienes todo por delante, pero el tiempo no es recuperable".

"He tirado el dinero, otro me lo han quitado. Podía haber dejado a mis hijos un patrimonio, que se quedarán sin él. He elegido un tipo de vida más fácil, ser un monigote televisivo", sentenciaba ante la miraba atónita de Lara Álvarez.

Kiko Matamoros vive un momento muy emotivo al leer la carta de sus hijos. #KikoMatamoros #Supervivientes

Fuente: (Telecinco). pic.twitter.com/VKxZaiQ5Ta — @indiscreciones.Es (@indiscrecionesE) June 22, 2022

