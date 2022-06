Juan Marín rompe a llorar en 'Espejo Público' tras su dimisión: "Ya es hora de volver a casa"

La derrota de Ciudadanos en las elecciones andaluzas de este domingo 19 de junio tuvieron consecuencias inmediatas: su candidato, Juan Marín, anunciaba que dimitiría de todos sus cargos y dejaría la vida política. Apenas unas horas después, el vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía ha intervenido en directo en Espejo Público y no ha podido contener la emoción al referirse a su retirada.

El dirigente andaluz se ha mostrado convencido de su decisión pese a que Inés Arrimadas le ha pedido que se quede en el partido. "Creo que es lo que hay que hacer cuando los resultados no acompañan. Alguien tiene que asumir responsabilidades y yo he sido el candidato, así que esta mañana he dimitido de todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos, sigo como afiliado de base del partido y ahí voy a estar", ha afirmado.

Susanna Griso ha hablado también de la llamada de Juanma Moreno para pedirle que siga vinculado a la Junta, algo que también descarta. "Yo se lo agradezco y sé que él confía mucho en mí igual que yo en él, hemos trabajado muy bien estos cuatro años, pero si mi partido no está en el Gobierno, yo no voy a estar".

Marín no ha ocultado su decepción con la desaparición de Ciudadanos del parlamento andaluz pese a llevar cuatro años haciendo un trabajo que define como "muy bueno". "Pensé que realmente iba a haber un reconocimiento en el voto al trabajo que hemos hecho en esta última legislatura", asegura. A pesar de ello, se alegra de la mayoría absoluta del PP y le ha deseado suerte al presidente, Juanma Moreno. "De eso va a depender que mis hijos también tengan futuro en esta tierra".

Ha sido en ese momento cuando la presentadora ha querido interesarse por cómo han recibido sus hijos la noticia de su retirada: "Estamos viendo la imagen en la que su hijo le abraza, sé que le han dicho que por fin han recuperado a su padre, ¿qué piensa usted?", le ha preguntado al vicepresidente en funciones, que no ha podido contener la emoción y ha sido incapaz de responder.

"Se emociona, señor Marín. Muchas horas arrebatadas a la familia, ¿no?", ha retomado Griso, a lo que el entrevistado ha respondido con la voz cortada: "Demasiadas".

"Son buenos chavales y ya es hora de volver a casa (...) Espero que podamos recuperar todo ese tiempo", concluye el que fuera candidato a la presidencia de Andalucía, que afirma además que no le preocupa su futuro laboral tras esta derrota de Ciudadanos y su abandono de la función pública.

Este mismo lunes, Marín protagonizaba otro momento similar al romperse en directo durante su entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. El vicepresidente aseguraba que el mensaje que más le había emocionado tras los comicios era, "sin duda", el de sus hijos, siendo incapaz durante unos segundos de continuar con su intervención.

