Irene López, la que fuera psicóloga de 'Sálvame': "Hundí mi carrera profesional en Telecinco"

Irene López Assor fue durante varios años la psicóloga de referencia de Sálvame, de hecho, era una habitual en el plató de Telecinco donde analizaba con todo lujo de detalles los comportamientos de los colaboradores y de los respectivos invitados al programa. Siendo también la encargada de realizar el mítico test de inteligencia o de analizar el rosto a los personajes más famosos de la crónica social.

Pero parece que, no era oro todo lo que relucía, y es que López Assor no había emprendido el camino correcto para catapultar su carrera, o por lo menos así lo ha confesado ella en su cuenta de TikTok. Uno de sus seguidores le preguntaba "cómo se sentía" al haber hundido su carrera profesional en Telecinco. "Pensabas que no te iba a contestar, pero sí. Tienes toda la razón, hundí mi carrera. Lo hice porque no lo vi venir. El problema es que yo era feliz como una perdiz, a mí me encanta el entretenimiento, la psicología aplicada al entretenimiento", comenzaba visiblemente nostálgica.

Pero su discurso no terminaba ahí, y es que ha desvelado el poco impacto que tenía en el número de pacientes que acudían a su consulta. "Me encantaba el universo Sálvame, me lo pasaba pipa, disfrutaba como una enana. Sí que es verdad que no evalué lo perjudicial, en cuotas de pantalla de dos millones de personas, solamente me venían dos a consulta".

[La desagradable burla de Kiko Matamoros a Cristina Soria en el 'Deluxe']

Con estos resultados, parece que aparecer en televisión no era tan buena idea. "Después de analizarlo mucho pensé que igual no estaba en el camino correcto, me lo pasaba fenomenal, pero no es donde tenía que estar. Y con todo el dolor de mi corazón lo dejé y decidí reinventarme".

Y tanto es así que decidió comenzar a realizar y producir su propio podcast, algo que sí parece le está trayendo buenos resultados. "Tengo un programa súper estructurado donde yo me siento súper libre de decir lo que quiera", apuntaba.

Afirma que dejó de ser psicóloga y pasó a ser 'la psicóloga de Sálvame' algo que provocó que ningún otro programa quisiera contar con su testimonio profesional. "No me llamaban de ningún sitio porque era la psicóloga de Sálvame, me perjudicó un montón y me cerró un montón de puertas, no me abrió ninguna. Al único programa que no he ido y que me encantaría ir es a Cuatro Mileno, Horizonte o Futura. no he ido nunca porque a mí me decían que era la psicóloga de Sálvame".

Sigue los temas que te interesan