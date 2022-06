Eurovisión 2023 no se celebrará en España: el presidente de RTVE lo descarta y apunta a la BBC

El Festival de Eurovisión no se celebrará en España hasta que RTVE consiga alzarse con el micrófono de cristal. El presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, ha descartado finalmente que nuestro país albergue el popular certamen después del ofrecimiento que hizo el pasado mayo tras el tercer puesto de Chanel.

"La Corporación se ofrece para apoyar en todo a esa organización en Ucrania y en caso de lo que necesitaran estaríamos dispuestos a albergar la próxima edición de Eurovisión", decía la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, en la noche de la final de Eurovisión

Sin embargo, Pérez Tornero ha confesado en una entrevista con La Opinión A Coruña que "estábamos también para organizarlo, pero al final si renuncia Ucrania será la BBC la que lo organice”.

En este sentido, los ganadores siguen insistiendo en su derecho a organizarlo y esta misma semana la televisión ucraniana ha presentado diversos documentos a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), entre los que se encuentran un cuestionario de seguridad y diversas opciones de sedes.

"Creemos que tenemos que dar respuestas completas, claras y honestas a las preguntas, y es lo que hemos hecho. Entendemos que, en las circunstancias actuales, tanto nosotros como la UER nos enfrentamos a un desafío al organizar Eurovisión en Ucrania. Pero hemos aceptado este reto y estoy seguro de que sorprenderemos a todo el mundo", ha dicho el ministro de Cultura y de Información, Oleksandr Tkachenko, en declaraciones recogidas por Eurovision-Spain.

Mientras tanto, desde la UER guardan silencio. Algunas voces apuntan a que un país fronterizo como Polonia, donde hay un mayor número de refugiados ucranianos, podría organizar el festival gracias a que fue la encargada de albergar Eurovision Junior en 2019 y 2020.

Medios ingleses, sin embargo, hablan de Reino Unido y concretamente de Glasgow. El estadio OVO Hydro de la ciudad -que ya se pudo ver en la película de Netflix, Eurovision: The fire of saga- no tiene eventos en el mes de mayo e incluso miembros del parlamento de Escocia han celebrado que esta posibilidad se convierta en realidad.

De cumplirse esta posibilidad, la elección de Glasgow también tendría un componente político. Y es que en el referéndum sobre la permanencia o salida de la UE celebrado en junio de 2016, Escocia votó por la permanencia en un 62%. Y precisamente esta semana la primera ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha confirmado que pondrá en marcha una nueva campaña para convocar un segundo referéndum sobre la independencia de la región, que se espera sea a finales de 2023.

