Marc Bartra deja boquiabierta a Toñi Moreno con su 'perreo' en 'Déjate Querer'

El programa de Telecinco presentado por Toñi Moreno recibía en la noche de este viernes a uno de los jugadores del Real Betis Balompié, al catalán Marc Bartra. Junto a la estrella del equipo sevillano, la presentadora hacía un recorrido por su trayectoria profesional, donde ha pasado por equipos como el FC Barcelona o el Borussia de Dortmund.

El programa ha querido comenzar desde su infancia cuando, gracias a su padre, el de Tarragona se enamoró del fútbol, tanto él como su hermano mellizo con el que guarda una maravillosa relación. "Cuando éramos más pequeños, de adolescentes, nos llevábamos a matar, pero ya cuando me fui a jugar a Barcelona con el primer equipo nuestra relación cambió y ahora es todo para mí", afirmaba el deportista.

En ese momento, el futbolista ha confesado lo importante e indispensable que es la familia para él. "Lo más de valor que tengo es mi familia, mi familia sigue trabajando en mi pueblo de mil habitantes. Somos unos privilegiados, pero vivimos en una nube".

No duda en acordarse de ellos cuando vivió uno de los peores momentos de su vida, cuando sufrió un terrible ataque estando dentro del autobús de su equipo en Alemania, dirigiéndose a un partido de Champions el pasado once de abril de 2017. "Somos muy frágiles. Cuando estaba en uno de los mejores momentos de mi vida, en un sitio muy seguro, en Alemania. A veces pasan cosas que no merecemos, no se lo deseo a nadie. Ahí saqué muchas conclusiones, cuando vienen momentos difíciles, es importante sacar algo bueno. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es algo opcional.

También ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su club, donde se encuentra muy cómodo junto a todos sus compañeros. "Son muchos años de profesional, he pasado por muchos vestuarios donde siempre he estado muy bien. Pero este, gracias a Joaquín, este es de los mejores", confesaba. "Me ha aportado mucho el Betis, me encuentro en algo que es muy bonito a nivel de ciudad, de la gente, de esa manera de vivir la vida y me he empapado de eso".

Una ciudad, Sevilla, donde vive junto a sus tres hijos, lo más importante para él. "Nuestra profesión nos hace adquirir una forma de vida antes de lo normal, yo tengo 31 y ya tengo tres hijos. Son mi razón de seguir hacia delante. Son un amor, y cuando sean mayores quiero que se dediquen a lo que les haga felices".

Para terminar y poner el broche de oro a la noche, el futbolista se ha animado a bailar en el plató de Telecinco, ya que Toñi Moreno confesaba que le habían comentado que se le daba muy bien bailar. Sin pensárselo dos veces, los dos han deleitado a toda la audiencia con un divertido baile que ha animado a todo el plató de Déjate Querer.

