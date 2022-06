Quién es Esperanza Elipe, la actriz invitada desde hoy ‘Pasapalabra’ en Antena 3

Desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a una actriz cuya cara será de sobra familiar para los espectadores más cinéfilos. Hablamos de la actriz Esperanza Elipe.

La intérprete será una de las invitadas del formato de Antena 3, y coincidirá en el plató con compañeros de oficio como Juana Cordero (también de Camera Café) y el actor Jorge Lucas, así como del colaborador televisivo Gonzalo Miró. Así, los cuatro invitados tendrán que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual, y ayudar a los concursantes a acumular segundos para la prueba del rosco.

Esperanza Elipe nace en Ciudad Real en 1961. Tras iniciarse en el mundo de las artes escénicas en Tenerife, en Madrid se forma en la Real Escuela de Arte Dramático en 1992. En sus primeros años trabajó en en la disciplina del monólogo, lo que le valió algún reconocimiento.

De toda su trayectoria, sin duda, el papel más conocido de Esperanza Elipe es el de Marimar de Cámera Café, la serie de corta duración que emitía Telecinco por las noches antes de su programación estelar. Ese mismo rol, que defendió entre los años 2005 y 2009, lo recuperó recientemente para Cámera Café: La película, de este mismo curso. También formó parte de Fibrilando, el spin-off de Cámera Café ambientado en un hospital en lugar de en una oficina.

Su primer trabajo en televisión fue en Tío Willy, la serie de Televisión Española protagonizada por Andrés Pajares y que fue la primera ficción patria interpretada por un personaje homosexual. Luego vinieron otros papeles episódicos en El Comisario, Hospital Central o Javier ya no vive solo, hasta que llegó Cámera Café. También formó parte de la serie La isla de los nominados, de Cuatro, en la que un grupo de participantes de un programa como Supervivientes se convierten en los últimos habitantes del planeta. Ella encarnó a Adela, una escritora de novela rosa. También participó en Vive cantando de Antena 3, Cuéntame cómo pasó, La que se avecina, Señoras del (h)AMPA y Señor, dame paciencia.

En cine ha participado en cintas como Pacto de brujas (con Carlos Sobera), Abracadabra de Pablo Berger o la reciente Cámera Café, que ha estado dirigida por Ernesto Sevilla. Sin embargo, es en el teatro donde más ha trabajado, con montajes como Las bicicletas son para el verano, Hombres que escriben en habitaciones pequeñas o El florido Pensil, entre otros. De momento, queda Esperanza Elipe para rato, y asegura que nunca se va a retirar. “Yo no me voy a jubilar hasta que no me echen y pienso que siempre habrá papeles de abuelitas para interpretar aunque hay menos personajes, pero con ilusión hacemos frente a todo”, aseguró en una entrevista.

[Más información: Emma García niega la existencia de 'Pasapalabra' tras la confusión de una colaboradora]

Sigue los temas que te interesan