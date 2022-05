Risto Mejide, sobre Eurovisión: "Los ucranianos no están mejor por llevarse el micrófono de cristal"

Parece que la gran final del Festival de Eurovisión de este año fue una de las noches más complicadas para Risto Mejide, y es que después de tres días, su enfado con el puesto que obtuvo Chanel Terrero en Turín continúa. En el programa de este martes, el presentador de Mediaset ha calificado el resultado del Festival como el "robo del siglo", al no ganar la representante española.

Mejide asegura que, aunque se recalculen los votos de los seis países afectados, Chanel Terrero ocuparía la segunda posición y no alcanzaría la victoria, algo que para él es injusto. "Poco se ha dicho, nos han robado Eurovisión. Después de que se recalculen los votos, que le dan la segunda posición a Chanel, a mí me sigue sin valer. Durante la final estaba solo en mi casa y me puse a gritar. Nos han robado Eurovisión", comenzaba su discurso mirando directamente a la cámara.

"Llevo dieciséis años siendo jurado de concursos. Siempre me han criticado cuando votaba por la 'historia' y no por lo que pasa encima del escenario. Tenían razón, y ya no lo hago porque es injusto. Si es un concurso musical no hay que votar por geopolítica", explicaba el presentador.

Este ha sido el momento en el que no ha dudado en dar su opinión sobre la victoria de Ucrania, algo que no le ha parecido del todo bien, ya que bajo su perspectiva esto no ayuda al pueblo ucraniano. "A la guerra de Ucrania hay que darle todas las horas que merezca en televisión y de apoyo. Si alguien se piensa que por llevarse un micrófono de cristal ahora están mejor los ucranianos, es un buenismo inaceptable. Me indigna el comentario de: 'qué bien deben estar los ucranianos después de haberles votado', pues no, están igual de jodidos. Hemos convertido Eurovisión en otra cosa, si eso es un concurso musical Chanel tendría que haber ganado", afirmaba visiblemente enfadado.

También ha querido apuntar que la impresionante interpretación que realizó Chanel era la mejor actuación jamás realizada en todo el certamen europeo. "No recuerdo una actuación mejor en la historia, no entre los representantes españoles, sino en general. La actuación de Chanel no fue de diez, sino de veinte. Si esto es un concurso musical, Chanel es la ganadora y punto. No entiendo cómo no se reclama el puesto que merecemos".

