Elena Rivera: "'Cuéntame' me enseñó todo lo que soy, pero le puse el punto final y estoy feliz"

Antena 3 estrena este miércoles 9 de marzo en prime time Alba, una ficción basada en el éxito turco Fatmagül que está protagonizada por Elena Rivera y que ya está disponible en ATRESplayer PREMIUM. La serie llega así a la emisión en abierto tras un periplo en la plataforma en el que ha removido conciencias con la dura historia de su protagonista, quien sufre una violación múltiple y se enfrenta al señalamiento de la sociedad.

Elena Rivera confiesa a BLUPER que está "muy motivada y contenta" por el hecho de que este proyecto llegue al abierto y que pueda llegar a un público más amplio y heterogéneo. Y es que desde el estreno de Alba en la plataforma de pago de Atresmedia, la actriz asegura que no ha parado de recibir mensajes de mujeres que han pasado por vivencias similares a la de la protagonista o personas a las que la serie ha hecho reflexionar.

💥 Mañana miércoles comenzará una única temporada para hacer justicia



La impactante historia de Alba se estrena mañana en @Antena3com . https://t.co/hD0QKAYCID pic.twitter.com/RIa7IPTSPe — Alba (@serieAlba) March 8, 2022

¿Qué supone para ti que 'Alba' se emita en abierto?

Siempre que empiezo cualquier proyecto, que se emita en abierto es uno de los mayores premios. Llegas a muchísima más gente, a un público diferente. Eso me hace estar muy motivada y muy contenta, y en este caso más por lo que trata la serie. Con su estreno en ATRESplayer PREMIUM ya comprobé que ha calado mucho, he recibido mensajes de gente a la que Alba le ha hecho pensar y reflexionar sobre cómo tenemos tan normalizados micromachismos en la sociedad.

¿En algún momento has sentido que has estado haciendo un trabajo que va mucho más allá de la interpretación por la carga social y de concienciación de este papel?

Sí, lo he sentido haciendo la serie, pero sobre todo después. Siempre hay que tratar todo con mucho respeto, pero esto muchísimo más. Después de rodar la serie y de que se estrenara, todos los mensajes que he recibido me han hecho ser consciente de que no solo estábamos haciendo una serie para entretener, sino lanzando un mensaje a la sociedad para cambiar y ayudar a las mujeres que pasan por algo así.

¿Piensas que 'Alba', además de ayudar a las víctimas, puede concienciar a la sociedad y a los propios violadores?

Sí, creo que lo interesante de esta serie es que no solamente te cuenta el día a día de la víctima, también te cuenta el de los violadores. Es importante verlo desde el punto de vista crítico como sociedad, porque a la víctima se la culpabiliza, ella se siente avergonzada y se pregunta si ha podido lanzar algún mensaje esa noche para que le ocurriera eso... Todo eso, cuando lo ves desde fuera, te pone los pelos de punta, pero por desgracia es una realidad. Se ve también cómo en el proceso policial Alba tiene que andar justificando todo porque parece ella la culpable.

Alba sufre una violación múltiple y es cuestionada por la justicia y por la sociedad. Atresmedia

En un tema como este es todavía más importante la forma de contarlo. ¿Tuviste en algún momento miedo de caer en el sensacionalismo?

Sí, antes de leer nada pensé en cómo se iba a plantear el tema, porque es muy delicado y con poco que te quedes a medias tintas buscas algo morboso que, para hacerlo así, es mejor no hacerlo. Pero por fortuna todos estábamos de acuerdo en que había que ir por el camino que se ha hecho, no dando lecciones de nada, sin ser panfletaria ni abanderada de nada, pero mostrando lo que hay y lo que ocurre en un hecho tan traumático como una violación múltiple. Todo se trata desde un punto de vista muy real y eso impacta más.

Hace poco dijiste en una entrevista que has matado a Karina, tu personaje de 'Cuéntame'. ¿Has cerrado definitivamente la puerta a volver a la serie?

No, eso fue una manera de hablar, una comparación porque ahora hago papeles más adultos y acordes con la edad que tengo. He matado a esa niña de Cuéntame para coger otros proyectos y poder disfrutar de nuevas etapas en mi profesión. A mí no me gusta renegar, hace poco leí una entrevista a Laura Pausini que decía "no te fíes de la gente que no quiere cantar sus primeras canciones", eso me encantó porque pienso igual. Yo no reniego de dónde vengo y de lo que me ha enseñado todo lo que soy, Cuéntame fue mi escuela y estoy supercontenta y orgullosa de haber participado en una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de este país. Karina se fue por la puerta grande, con un final precioso y redondo, pero es cierto que la vida son etapas y estoy muy contenta.

No reniegas, pero de momento la puerta para volver no está abierta, ¿no?

No, claro. Yo me alegro muchísimo por todo lo que les está pasando, después de tantísimos años ahí siguen con buenas audiencias y tengo a mucha gente ahí a la que quiero muchísimo, pero yo le puse el punto final y estoy feliz. No sé si cuando termine la serie querrán hacer algún reencuentro bonito con todo el reparto, pero ya han pasado cuatro años desde que salí y por suerte tengo otros proyectos muy interesantes.

