Juanra Bonet: "En '¡Boom!' no hay tiempo de pensar en los próximos Lobos, solo en que todo salga bien"

¿Quién quiere ser millonario? regresa este sábado a Antena 3 volviendo a su esencia. Juanra Bonet volverá a ponerse al frente del concurso en la cadena de Atresmedia tras las dos temporadas especiales con las que el año pasado celebró el 20 aniversario del formato.

En esta ocasión, el programa contará con participantes anónimos que podrán ganar hasta un millón de euros si consiguen responder correctamente a las 15 preguntas. Así, el mítico concurso regresa a la versión que lo convirtió en uno de los formatos más recordados y exitosos de la televisión.

A diferencia de su papel en ¡Boom!, en ¿Quién quiere ser millonario? Juanra Bonet se puede permitir animar al concursante a lograr su objetivo, ya que el único rival de quien participa es su propia mente. "Soy lo que el concursante quiera, puede buscar en mí un colega, un consejero, un espejo...", comenta el presentador a BLUPER a pocas horas del estreno del programa.

¿Cómo han ido las grabaciones?

Han sido muy divertidas y muy sorprendentes. Es un concurso en el que nunca te esperas lo que va a pasar. Tienes a una persona con una pregunta, dudando entre cuatro respuestas y ahí solo puede haber sorpresas.

¿Qué aportan los anónimos a este formato?

La emoción y la tensión es la misma, la diferencia es que con los famosos ya sabes quiénes son y no hay una curiosidad extra por conocerles. Con los anónimos te apetece saber quiénes son, de dónde vienen, para qué quieren el dinero... También cambia la toma de decisiones, no es lo mismo decidir si te plantas o no cuando el dinero va a una ONG que si va a tu bolsillo. Además está la sensación a la esencia del juego.

¿Habrá perfiles de concursantes profesionales?

No he visto el perfil 'concursólogo'. Puede ocurrir que, por lo que sea, alguna persona que haya concursado descubra que le va la marcha y decida apuntarse a otro. Eso también pasa en ¡Boom!, que viene un equipo, se lo pasa muy bien y uno de los integrantes dice "pues voy a ir a otro".

¿El hecho de tener opciones de respuesta facilita las cosas o las complica?

Las complica. Yo cuando veo las opciones no puedo evitar jugar y, si lees la pregunta y te sabes la respuesta, ok, pero como leas las opciones antes, empiezas a dudar de todo. Además, como no hay crono, quieres pensártelo bien y empieza la barrena.

'¿Quién quiere ser millonario?' vuelve este sábado a Antena 3. Atresmedia

¿Va a haber alguna novedad en la mecánica?

La única diferencia es que el comodín de la llamada pasa a ser presencial. Habrá una persona elegida que estará entre el público y detrás del concursante, para evitar señales. Cuando se utilice el comodín, se pondrá al lado del concursante e intentará echar un cable con la pregunta sin tener la presión del cronómetro.

En '¡Boom!' estamos viviendo una etapa emocionante con los Sindulfos. ¿Les ves madera para ser los nuevos Lobos?

¿Quién sabe? Lobos solamente ha habido unos. A lo mejor los Lobos son en un futuro los antiguos Sindulfos. Es un misterio.

¿Sientes que el concurso tiene como objetivo buscar a los nuevos Lobos?

Cuando haces un concurso diario, las grabaciones son muy largas y no tenemos tiempo de pensar más allá de las próximas dos horas de grabación. Esta es una pregunta más para despachos que para alguien que está ahí en el día a día.

¿Qué diferencia notas entre tu papel en '¡Boom!' y el de '¿QQSM?'?

En ¡Boom! tengo que estar entre dos equipos, tengo que ser un árbitro imparcial. En 'El Millonario', al no tener contrincantes, quiero que el concursante gane y le doy ánimos, soy lo que el concursante quiera, puede buscar en mí un colega, un consejero, un espejo...

Ahora que hay una fiebre revival, ¿qué concurso de la televisión rescatarías?

Concursos buenos ha habido siempre, pero hay un formato que lo tenía todo, que era el Un, dos, tres.... Tenía una parte de preguntas y respuestas, pruebas físicas, actuaciones musicales, comedia... Era una maravilla y los decorados cambiaban cada semana, era como ir a las Fallas todas las semanas.

¿Te gustaría presentarlo si volviera?

Claro, sería una maravilla.

Otro concurso mítico de la televisión es 'Saber y Ganar', que acaba de cumplir 25 años. ¿Te gustaría ser el Jordi Hurtado de Antena 3 y estar 25 años en '¡Boom!'?

¿Dónde hay que firmar? (ríe) ¡Claro! Pero eso lo decide el espectador, da igual lo que opinemos nosotros y lo que opine Antena 3. Pero ojalá confíen en mí tanto tiempo.

