Juanra Bonet estrena '¿Quién quiere ser millonario?': "Me siento valorado en la cadena"

Juanra Bonet se pondrá de nuevo al frente del histórico formato ¿Quién quiere ser millonario? a partir de este viernes en Antena 3. Poco más de un año después de emitirse el especial de cuatro entregas por el 20 aniversario del concurso, ahora el programa vuelve a la cadena con una versión VIP por la que desfilarán numerosas personalidades de todos los ámbitos.

Por el programa pasarán famosos como David Broncano, Adrián Lastra, Aitana Sánchez-Gijón, Boris Izaguirre o uno de los expresentadores del histórico concurso, Antonio Garrido, entre otros. Bonet asume emocionado este reto de volver a conducir el que él considera "el concurso de los concursos", tal y como expresa en conversación con BLUPER justo antes del gran estreno.

😲 ¡ Atento, @ElBonet: que se la juega!



😱 ¡Ay, madre! ¡Que @DavidBroncano parece que se la va a jugar en @SerMillonarioTV!



🙌 El próximo viernes, ESTRENO de '¿Quién quiere ser millonario?' en Antena 3… ¡edición famosos! https://t.co/F5n42z5Poe pic.twitter.com/ow3rmIfdFc — antena 3 (@antena3com) March 5, 2021

¿Cómo vives los momentos previos al estreno del programa?

Con muchísima ilusión. Cuando lo grabamos lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Este formato es el concurso de los concursos, ha llegado incluso al cine, tiene expresiones que están en el lenguaje popular... Me hace mucha ilusión presentarlo.

Es la segunda vez que te pones al frente de este formato. ¿Ha disminuido la presión?

No, todo lo contrario. De la lista inmensa de famosos que concursan muchos son amigos míos, así que sentí mucha presión y con concursantes como Gonzo o Edu Soto me sentí superforzado. Tenía presión para que no se notase que son mis amigos. Además, ha habido gente que admiro profundamente y que me hace sentir inseguro, como Antonio Resines, Aitana Sánchez-Gijón y hasta un ex presentador de 'El Millonario'.

¿Qué aportan los famosos a este formato?

Aportan algo que nos sorprendió mucho a todos y es que les vemos de verdad. La silla del programa acaba desnudando a los concursantes, los 'despelota'. Estamos acostumbrados a ver a nuestros famosos con mucha seguridad y en el programa se les ve nerviosos, sufriendo, frágiles y emocionados, se abren en canal. La gente espera ver un '¿Quién quiere ser millonario?' de famosos y acaba viendo uno de personas.

Al jugar por una causa benéfica, ¿has sentido la tentación de ayudarles a ganar?

No, porque cuando estás sentado delante de la pregunta, dudas. Y cuanto más creas que la sabes, más dudas. En cuanto alguien cree que sabe algo con mucha certeza, al segundo tres empieza a dudar. A mí me pasó, hubo alguien que iba por una pregunta muy avanzada, en el último tercio, vi que no sabía la respuesta y pensé "yo esta me la sé". Pero empecé a preguntarme "¿pero me la sé seguro o es la otra opción?". La liturgia del programa, los silencios, la música, la tensión... hacen que dudes todo el tiempo.

Juanra Bonet presentará la versión con famosos de '¿Quién quiere ser millonario?'. Atresmedia

En ese sentido, la solemnidad puede jugar en contra de los concursantes.

Sí. En un talent o en un concurso por equipos, tienes uno o varios rivales y sólo tienes que hacerlo mejor para ganar, pero en este programa no hay adversario. Juegan contra sí mismos, con su intuición, pero contra su propia inseguridad.

¿Cómo te sientes en el papel de presentador de concursos?

Estoy muy cómodo, me siento valorado en la cadena y apoyado por el espectador, así que estoy de maravilla.

¿Qué diferencias hay entre presentar ¿QQSM? y Boom?

En Boom estoy entre dos equipos y tengo un papel más de maestro de ceremonias, mientras que en ¿Quién quiere ser millonario? puedo implicarme con el concursante, ir a favor de alguien porque no hay equipos. Aunque no pueda jugar, estoy apoyando, haciendo de confesor cuando lo necesitan... En Boom soy más un árbitro.

Has estado como invitado en Tu cara me suena, Pasapalabra... ¿Te atreverías a competir en algún concurso televisivo?

Me encantaría concursar en Tu cara me suena, sería como hacer una función de fin de curso todas las semanas. Con el presupuesto que hay ahí, ese plató, ese vestuario y maquillaje... Y además poder pasármelo bien. Creo que TCMS ahora mismo es El Dorado de los espectáculos.

El presentador confiesa que le encantaría concursar en 'TCMS'. Atresmedia

¿A quién imitarías en TCMS?

Escogería a alguien con voz grave para no jugármela: Bunbury o alguien dentro de mi tesitura que dé lugar a parodia.

En los famosos crossovers de Antena 3 te has intercambiado con Jorge Fernández y con Arturo Valls. ¿Qué programa te gustaría presentar la próxima vez?

Ya estuve estropeando La Ruleta y Ahora Caigo y no querría estropear Pasapalabra porque es un programa muy difícil. El Rosco es una de las pruebas más difíciles de presentar y me da mucho respeto. Así que me metería en El Tiempo, sería divertidísimo: es cortito, no te la juegas mucho y si te equivocas no pasa nada, porque siempre se equivocan. Pueden fallar y decir "es culpa de un anticiclón".