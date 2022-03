'Sálvame' juega a cebar la identidad de un famoso implicado en un accidente mortal

Sálvame lo ha vuelto a hacer. Al igual que hiciera en el pasado con el estado crítico de un famoso o con el cáncer de una de sus colaboradoras, el programa de Telecinco ha jugado a cebar este martes un trágico suceso.

Todo ocurría en torno a las 17:15 horas de la tarde cuando aparecía un faldón en el programa que mostraba a uno de sus reporteros desplazado hasta el lugar donde "un cantante se ha visto implicado en un grave accidente en el que ha fallecido una joven de 16 años".

No sería hasta diez minutos después cuando Adela González informaba que una chica de 16 años había muerto en un accidente de tráfico en Sevilla después de que el vehículo en el que viajaba, a gran velocidad, se saliera de la vía y chocara contra una farola.

Finalmente, la periodista contaba que el famoso en cuestión se trataba de Daniel Oviedo (22 años), componente del grupo musical Gemeliers y hasta hace unos meses concursante junto a su hermano de Secret Story.

A la luz de lo publicado en Diario de Sevilla, la malograda joven viajaba sin cinturón de seguridad y ocupaba el asiento del copiloto sentada sobre su hermano. El resto de personas que viajaban en el coche han resultado ilesas.

Más tarde ha intervenido en directo en el programa Juan Carlos, el hermano mayor de Gemeliers, para aclarar dos puntos importantes sobre el accidente de tráfico. Según sus propias palabras, su hermano Daniel "se montó detrás para que lo dejaran a 200 metros y nada más, no tenía idea".

"Daniel no lo está pasando bien. No está implicado, no tiene nada que ver y lo está pasando mal. Este tipo de cosas afectan muchísimo. No es un momento para que se acuse. Es un chico súperinocente. Iba a un hotel a 200 metros… ", ha añadido su hermano, que ha querido subrayar el mal momento que está pasando su hermano.

Como decimos, ésta no es la primera vez que Sálvame ceba un trágico suceso. En mayo de 2021, el programa de La Fábrica de la Tele anunciaba que "una persona muy famosa, que ha intervenido en muchísimas ocasiones en nuestro programa, se debate entre la vida y la muerte".

La noticia llegó justo en un momento en el que Mila Ximénez llevaba más de dos meses sin pisar el plató del programa tras anunciar meses antes que padecía un cáncer de pulmón con metástasis. Los espectadores acudieron entonces a las redes sociales para protestar contra esta manera de cebar una noticia tan triste.

Meses antes, no obstante, el programa no tuvo inconveniente en avisar durante toda una tarde que se conocería un "triste" y "dolorosa" noticia a partir de las 20:00 horas, justo para competir contra Pasapalabra.

“Lamentablemente, esta tarde vamos a comunicar a toda la audiencia una noticia triste, dolorosa y que no nos gustaría tener que hacer pública, pero no queda más remedio”, contaba Jorge Javier Vázquez, con un semblante muy serio.

Todo apuntaba a que la notica estaría relacionada con Mila Ximénez. La colaboradora llevaba alrededor de 10 días sin aparecer por el programa de Telecinco y aún no se conocían los motivos exactos de esta sorpredente desaparición, algo que hacía saltar todas las alarmas entre sus seguidores.

Finalmente, a las 20:00 horas, Mila entraba en directo via teléfonica para contar a sus compañeros, y a los espectadores, que padecía un cáncer de pulmón con ramificaciones.

