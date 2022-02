Quién es Amaia Aberasturi, la actriz que hoy participa en ‘Pasapalabra’

Desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a una actriz muy conocida por los amantes de las series y del cine español: Amaia Aberasturi.

Junto a otros famosos, como son Sara Sálamo, Nya de la Rubia y Roberto Álamo, la intérprete, que fue nominada al Goya en 2021, ayudará a a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, poniendo a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual.

Amaia Aberasturi nace en Gautéguiz de Arteaga, Bizkaia, en 1997. Cuenta que de pequeña era excesivamente tímida, hasta el punto de que era incapaz de pedir un vaso de agua sin sonrojarse. Sin embargo, descubrió que al subirse a un escenario esa vergüenza desaparecía y le permitía dar lo mejor de sí misma. “Fuera del escenario siempre me sentía muy pequeñita, juzgada. No me atrevía a ser yo misma, pero al subirme a él me hacía grande. Era mi oasis, era libre para hacer lo que quisiera”, diría en una entrevista en SModa.

Amante de los caballos, siendo muy joven Amaia Aberasturi se trasladó a Madrid dispuesta a su sueño de tener una carrera como actriz. Cursa la diplomatura de Cine y Televisión en Central de Cine, y como intérprete estudia con profesionales como Clara Méndez Leite y Prado Pinilla.

En su currículo televisivo encontramos las producciones Víctor Ros, Cuéntame cómo pasó y Hospital Valle Norte de Televisión Española, 45 Revoluciones de Antena 3, La edad de la ira de ATRESPlayer Premium y Bienvenidos al Edén de Netflix. En el caso de 45 revoluciones, la ficción le permitió dar salida a algunas de sus pasiones, como es la estética vintage de los años 60 y su amor hacia la música. En ese sentido, merece la pena destacar su formación en danza clásica.

En la gran pantalla, por otra parte, ha participado en las cint

as Zigortzaileak, Umezurtzak, y Vitoria 3 de marzo, de Víctor Cabaco, por el que ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Puglia. Luego vendría el largometraje de terror Akelarre, que la posicionó como una de nuestras actrices más punteras. En 2021 fue nominada al Goya a mejor actriz protagonista por este largometraje, y también fue nominada en los Forqué. Su película más reciente es Nora, de Lara Izaguirre.

