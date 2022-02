La española Cristina Ramos, elegida como finalista para representar a San Marino en Eurovisión 2022

Cristina Ramos ganó la primera edición de 'Got Talent España' y fue tercera en 'Tu cara me suena 8'.

Cristina Ramos acaba de sumar un nuevo hito internacional a su carrera. La cantante, que saltó a la fama tras ganar la primera edición de Got Talent España, es finalista de Una Voce Per San Marino, la preselección para escoger al representante de San Marino en Eurovisión 2022.

La televisión pública de la Serenísima República ha anunciado este martes los nombres de los nueve artistas consagrados que estarán en la gala final, que tendrá lugar el próximo sábado 19 de febrero. Cristina Ramos será, por tanto, una de las candidatas a representar al país en el certamen europeo el próximo mes de mayo en Turín.

El nombre de Cristina Ramos es uno de los más repetidos por los eurofans españoles en las listas de candidatos soñados para Eurovisión. En 2016, la canaria sorprendió en Got Talent con su torrente de voz y su original estilo que combina ópera y rock, alzándose con una victoria que le abriría las puertas del éxito.

Lo de Cristina Ramos es muy fuerte



Gana Got Talent aquí, gana La Voz México y queda como la mejor cantante en Got Talent América.



Ahora la han llamado para el de Inglaterra y acaba de hacer esto



Alucinante😱 pic.twitter.com/onNqZ7OmLi — Alberto Aguilar🇮🇹🥭 (@AlbertoAM___) September 14, 2019

Dos años después, la cantante aprovechó el trampolín del programa de Telecinco para cruzar el charco y participar en La Voz México, donde también consiguió la victoria. Posteriormente sumaría otras tres experiencias internacionales a su carrera participando en America's Got Talent: The Champions, donde fue cuarta clasificada; World's Got Talent, emitido en China; y Britain's Got Talent: The Champions.

En 2020, Cristina Ramos fue concursante en la octava edición de Tu Cara Me Suena, donde logró vencer en tres galas y obtuvo un tercer puesto en la final.

'Una voce per San Marino'

Cristina Ramos pasará directamente a la final del certamen con el que San Marino escogerá a su representante en Eurovisión 2022. La canaria ha sido elegida por Media Evolution, productora del programa, junto a otros ocho artistas consagrados entre los que destacan nombres como Miodio, representantes de San Marino en 2008; Valerio Scanu, ganador de Sanremo en 2010; o Achille Lauro, quien acaba de participar en el festival italiano de Sanremo con el tema Domenica.

A esos nueve finalistas se sumarán otros nueve artistas emergentes que se elegirán en las semifinales de la preselección. Los 18 finalistas competirán por representar a San Marino en Eurovisión 2022 en una gala que estará presentada por Senhit, abanderada del país en Eurovisión 2021. La final se podrá ver en España gracias al acuerdo alcanzado entre la cadena TEN y el ente público sanmarinense.

Sigue los temas que te interesan