Mayte Zaldívar también contará su historia en Telecinco en la misma línea que Julián Muñoz

Este martes Telecinco ha anunciado por sorpresa un nuevo programa especial, titulado Mayte Zaldívar: Maldita la hora. Un espacio en el que se dará voz a la expareja de Julián Muñoz, el que fuese alcalde de Marbella. Así, Zaldívar recordará cómo era su vida hace 20 años y cómo su matrimonio se desmoronó cuando Marbella contrató como imagen a Isabel Pantoja.

“A mí quien me rompe la vida es esa señora”, avanza Mayte en la promo, en referencia a Isabel Pantoja. “Eso no se lo voy a perdonar. Soy como cualquier cornuda del mundo, la última en enterarme”, explica en el aperitivo del programa, que se estrena el próximo viernes contra Tu cara me suena.

De esta forma, Mediaset sigue apostando por la historia de amor que centró todas las atenciones de la prensa del corazón desde el año 2003. Un tema que ya ha explotado en No es la hora de la venganza: es la hora de la verdad, la serie documental que ha protagonizado el propio Julián Muñoz y que se han emitido durante los dos últimos viernes con unas audiencias decentes, pero que no le permitieron liderar. Y es que la primera entrega firmó un 18'4% de share y una media de 1.893.000 espectadores, y su segundo capítulo alcanzó un 14'4% de cuota con 1.424.000 espectadores.

Hay que recordar, del mismo modo, que Mayte Zaldívar es un rostro que en Telecinco conocen muy bien. En pleno auge del romance de Julián Muñoz e Isabel Pantoja, Mayte fue una estrella de la televisión pues fichó como colaboradora del programa A tu lado, donde contó temas muy delicados sobre el dinero que entraba en su casa.

Zaldívar terminó en la cárcel dentro de la Operación Malaya, al igual que Isabel Pantoja y Julián Muñoz, y a su salida, volvió a la televisión como concursante de Supervivientes 2018 junto a su novio, Fernando.

