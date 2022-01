El despiadado ataque de Jorge Javier a Rocío Flores: "Pena me daría tener un padre tan miserable"

Jorge Javier Vázquez ha dedicado un contundente y despiadado mensaje a Rocío Flores este martes en Sálvame. El presentador ha bautizado a Antonio David Flores como 'El Penas' y la hija del ex guardia civil le ha respondido con un sarcástico "pena me da él a mí".

Tras ver el contraataque de la joven, el catalán ha pronunciado un duro discurso contra ella. "Para lo joven que es, es muy chunga. Trabaja en la tele porque es la nieta de Rocío Jurado y la hija de Rocío Carrasco. Porque si fuera sólo la hija de El Penas no estaría en la tele", ha comenzado relatando.

"Lo que me daría pena es tener un padre tan miserable como el tuyo, que tiene a las mujeres de su casa... Primero a la que era su mujer pasando hambre y pasándolas canutas en 'Supervivientes' cuando él estaba con otra y cobrando. Y ahora a ti trabajando, intentando justificar la vida que hace y haciéndote pasar por un bochorno que me parece tremendo", espeta Jorge Javier a Rocío.

"Si fuera un verdadero padre, se pondría a trabajar y evitar a la gente que quiere pasar por esos tragos. Yo a la gente que quiero la protejo, no la veo machacada en ningún sitio", prosigue el de Badalona. "Que yo no te dé pena, que soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de miércoles a domingo en el teatro Reina Victoria en Madrid... A tu edad ya tenía una carrera. Yo de ti sólo conozco los filtros que usas en Instagram".

🔴 Jorge Javier Vázquez responde a Rocío Flores tras decir a la prensa que él le da pena. #YoVeoSalvame pic.twitter.com/Vof6rsbHrg — Alex Fernández (@alexfdz24) January 18, 2022

Consciente de su tono, Vázquez ha bromeado: "Esto es como el meme del borracho: si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me traéis?". Y ha vuelto a dirigirse a Rocío Flores: "Y te voy a decir otra cosa: se os llena la boca de hablar de la importancia de la familia, pues me parece que tú, que dices a tu madre que llame a tu hermano, lo que yo no dejaría es que mi hermano se fuera con la mujer de mi padre, estaría conmigo. Te estás poniendo muy chunga para lo joven que eres y para la poca trayectoria de vida que llevas".

"Tanto su padre El Penas como ella han encontrado el botón de llorar y, cuando lo necesitan, lo aprietan. El Penas ha demostrado que sus hijos le importan una mierda. Han vendido lo de la imagen de la familia feliz cuando era mentira sólo por la pasta, para que todos tragáramos y votáramos a Olga. ¡Hombre ya! Sois unos tramposos", ha sentenciado el presentador.

Sigue los temas que te interesan