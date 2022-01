Nia revela su problema al elegir la asociación a la que destinar el premio de 'TCMS'

Nia Correira se ha alzado con la victoria en la octava gala de la novena edición de Tu cara me suena. La cantante canaria conquistó a público y jurado con una espectacular interpretación de la artista Jennifer Hudson, una impecable actuación del tema 'One night only' que la ha hecho merecedora de este nuevo triunfo. Con esta ya son tres las veces que la última ganadora de OT ha conseguido colocarse en el podio de la lista de clasificación, dos de ellas consecutivas. Una trayectoria que la convierten en la aspirante más fuerte de la competencia. Tras las votaciones, Nia se dispuso a citar la asociación benéfica a la que destinaría su premio, valorado en 3.000 euros. Un momento en el que la joven aprovechó para poner de reelevo una incómoda realidad con la que se ha topado al buscar organización que respaldase su causa elegida.

"Quiero que presten un poco de atención, porque esto es muy importante. En el 2020 la primera causa de muerte en España fue el suicidio, sobre todo en jóvenes, y creo que no se presta suficiente atención a la salud mental. Es algo muy importante y tenemos que ser conscientes", empezaba a decir Nia al recoger su cheque. "El dinero del premio va para La Barandilla. Es la única asociación que he visto que ayude a estas personas, aunque he buscado y me he informado. Es muy fuerte que solo exista una, no sé si hay más, pero buscando información te das cuenta de que es difícil encontrar una organización así. Cómo siendo la primera causa de muerte en España es esto posible...", afirmó la joven junto a Manel Fuentes.

Nia durante su interpretación de Jennifer Hudson.

La última ganadora de Tu cara me suena terminaba su discurso mandando un valioso mensaje a todos aquellos que se encuentren en una circunstancia delicada. "Si alguien tiene problemas de salud mental, por favor, que busque ayuda, es un problema que tenemos todos y que desde pequeñitos nos tenemos que concienciar que en estos casos hay que pedir ayuda", concluyó.

Este ha sido, sin duda, uno de los momentos más emocionantes de lo que llevamos de edición, ya que es la primera vez que un concursante confiesa haber tenido problemas la hora de encontrar una asociación que respalde la causa que ha elegido. Un asunto que se convierte en aún más simbólico cuando se trata de salud mental, que en los últimos tiempos se ha visto muy agraviada a tenor de los datos registrados. Nia ha puesto de manifiesto así un problema social del que aún cuesta poner de relieve, un gesto que ha sido muy aplaudido en redes y del que parecía sentirse muy orgullosa de apoyar.

Dejando a un lado este asunto, la octava gala de Tu cara me suena contó con momentos desternillantes, como el protagonizado por Los Morancos poniéndose en la piel de Diego 'El Cigala'. Una interpretación que unió humor y talento para la imitación con la que se alzaron en la segunda posición de la noche.

El invitado de la noche para cantar con uno de los concursantes fue en esta ocasión Miki Núñez. El representante de España en Eurovisión 2019 interpretó su canción 'Me vale' junto a David Fernández, un dúo de 'eurovisivos' dado que el actor fue la persona que dio vida al controvertido Chikilicuatre en el año 2008. Tras el concierto de Año Nuevo que realizó el formato, la competencia regresó a este formato que ya va por su novena edición. Una gala repleta de actuaciones que ya engrosan el valioso archivo del programa y con la que se van acercando a la recta final del concurso.

