Quién es Fran González, el asturiano ganador del bote que ha vuelto a ‘Pasapalabra’

La competición de Pasapalabra, tal como la conocemos, con Jaime Conde y Orestes Barbero enfrentados cada tarde, ha quedado parada temporalmente. Y es que el concurso estrella de Antena 3 está llevando a cabo una semana “histórica”. Para ello, el programa de Roberto Leal ha dado la bienvenida a ocho ganadores del bote, que se enfrentarán entre sí en unas entregas muy especiales bajo el título de la ‘Copa de Maestros’.

Este jueves 13 de enero el programa dará la bienvenida a Fran González, uno de los ganadores del bote que más cariño se ganaron por parte de la audiencia. Este concursante asturiano comenzó a participar en la primavera del año 2018, aunque tuvo que abandonar temporalmente tras 48 programas y ganar 42.600 euros por “motivos familiares”.

En su marcha, el presentador Christian Gálvez prometió que le recuperarían cuando la situación mejorase, y sin tener que pasar por la silla azul para ganarse una plaza en el programa. Un mes más tarde Fran volvió a Pasapalabra y demostró que es un rival muy duro, tanto como para aguantar en el programa hasta enero de 2019. Ese mes logró la hazaña de resolver las 25 definiciones del rosco y se embolsó 1.542.000 euros en su rosco número 168.

Fran en ‘Pasapalabra’ en 2018

“Pasapalabra ha sido la gran alegría de mi vida porque me ha permitido cumplir muchos sueños, y no me refiero solo al aspecto económico, aunque evidentemente está ahí y no es un tema menor, pero hablo de personalidad, de abrirme más a la gente, ser más extrovertido... Ha sido una herramienta fundamental para conocerme más a mí mismo”, diría en una entrevista sobre su paso por el concurso.

Entonces Fran tenía 29 años, era biólogo de profesión, estaba estudiando un Máster en Virología en Madrid, y tenía un proyecto empresarial junto a su padre con productos led, apostando por el ahorro energético. Se identificaba como un enamorado de los libros, y cada quince días acudía a un club de lectura. Los programas de cocina eran otras de sus pasiones.

Su sueño, con el premio, era montar un laboratorio. Sin embargo, confesaría poco después de ganar el premio que era algo muy complicado, y que quería ayudar a sus hermanos para que tuviesen una casa y así sus padres estuviesen más tranquilos.

En este regreso, Fran González se va a medir las caras con otro participante no menos histórico, Juanpe Gómez, quien logró 450.000 euros en el año 2015. La mejor de ambas pasará a la siguiente roda, para la que ya se han clasificado Antonio Ruiz, María José Hernanz y Susana García.

