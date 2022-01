Quién es Eduardo Benito, el ganador del mayor bote que regresa a ‘Pasapalabra’

La competición de Pasapalabra, tal como la conocemos, con Jaime Conde y Orestes Barbero enfrentados cada tarde, ha quedado parada temporalmente desde el pasado lunes 10 de enero. Y es que el concurso estrella de Antena 3 está llevando a cabo una semana “histórica”, llena de grandes concursantes. Para ello, el programa de Roberto Leal dará la bienvenida a ocho ganadores del bote, que se enfrentarán entre sí en unas entregas muy especiales bajo el título de la ‘Copa de Maestros’.

Este martes 11 de enero veremos concursar a Eduardo Benito, quien logró el ansiado premio del rosco hace ya más de 15 años. Su hazaña la logró en junio de 2006, en la que fue su primera participación en el concurso que entonces presentaba Jaime Cantizano. Logró un premio de casi 2,2 millones, que invirtió en un negocio de carnes frescas y congeladas que todavía funciona.

“Fui a por el 'Rosco', porque sabía que lo querían dar. Es algo que notas, porque no había definiciones imposibles”, diría en declaraciones a El Confidencial. “Era un programa del diccionario, de aprender cosas sobre nuestra lengua, pero hoy día preguntan cosas muy absurdas. Eso es cultura, pero no Pasapalabra. No me gusta que pregunten cosas que saben que son imposibles de saber”, añadía al respecto.

Antes de Pasapalabra Eduardo Benito había probado suerte en Cifras y letras, donde logró más de 10.000 euros. En 2020 regresó a la televisión de la mano del concurso ¿Quién quiere ser millonario?, de nuevo en Antena 3. Ahí su intuición le jugó una mala pasada, y cuando estaba a punto de ganar 20.000 euros cometió un fallo y se fue a casa con 1.500. Le quedaba un comodín, pero prefirió no utilizarlo.

Más tarde Eduardo reapareció en El juego de los anillos, pero no como concursante, sino para formular una pregunta a Marta Torné y Blas Cantó. “Hace unos cuantos años, concretamente en 2006, yo he estado en esta casa concursando en Pasapalabra, gané el bote en el primer día que concursaba. Espero que tengáis la misma suerte que yo y que acertéis la pregunta a la primera. ¿Podríais colocar el ojo que le falta al rinoceronte? Buena suerte, y buena vista”.

