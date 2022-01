Alarma por el estado psicológico de Isabel Pantoja: "No me atrevo a ponerle nombre"

Al límite, así es cómo se encuentra Isabel Pantoja Isabel Panroja. Fuentes cercanas a la artista confirman que se encuentra sumida en una complicadísima situación personal que le está afectando a su salud. Así lo han contado este sábado algunos de los colaboradores de Viva la vida, que preocupados alertaron que la tonadillera había sufrido un terrible episodio que habría sobrepasado el ataque de ansiedad.

"Su situación es de extrema gravedad", se ha llegado a decir en el programa que presente Emma García, en el que se ha relatado qué ha sucedido en la finca Cantora en los últimos días que tanto revuelto está generando entre sus personas más allegadas. "No paraba de decir que qué más le puede pasar. 'Se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina por todo lo alto y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas'", explicaba la periodista Marisa Martín Blázquez, que añadió algunos detalles más que acontecieron en ese desagradable momento. "Hubo gritos, momentos de ansiedad y además algo que a ella le afecta especialmente, que se vuelva a recordar el momento cárcel con respecto al caso Malaya", apostilló.

Isabel Pantoja habría sufrido recientemente un terrible episodio en su finca Cantora.

Por si lo expuesto por Marisa Martín Blázquez no fuera suficiente, Luis Rollán, que durante años ha mantenido una estrecha amistad con la tonadillera, no ha negado los hechos y ha reconocido estar informado de tan grave asunto. "No me atrevo a ponerle nombre a lo que le ha pasado", asintió con gesto serio el colaborador. "Ayer por la noche recibo una llamada de una persona muy allegada, amiga de ambos, y me dice que Isabel no está bien, que está muy tocada, que está muy jodida", explicó el sevillano, que quiso desmenuzar las razones por las que la artista ha llegado a esta situación.

"Muchas veces se ha comentado que estaba fatal. Lo he escuchado tantas veces y sé que ha tocado fondo y ha subido. Pero ahora lo de su madre, el reencuentro con Kiko y la nueva separación, lo de Julián Muñoz...", ha dicho Rollán. Unas declaraciones que cobran un gran valor dado que el tertuliano mantiene una gran relación con el núcleo más cercano de la cantante.

La inminente emisión de la docuserie de Julián Muñoz habría sido uno de los elementos que más la preocupan.

A este relato ha querido sumarse la voz de Pilar Vidal, que durante su intervención en Viva la vida ha arrojado luz conforme a las informaciones que ha logrado obtener. Palabras muy reveladoras que serían el reflejo de una dura realidad. "La situación es muy delicada. Hasta el punto de que podría haber sucedido… no vamos a ponerle nombre, han hablado de ansiedad. Pero ahora mismo lo recomendable es que no esté sola", añade la periodista, que reflexiona tras lo acontecido: "Hay que ver señales de la gente para que luego no vengan los arrepentimientos. Ahora más que nunca los necesita".

Si bien es cierto que Isabel Pantoja es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más polémicas de nuestro país, en los últimos tiempos su figura pública se ha visto vilipendiada en manos de la persona a la que más confianza le tenía depositada: su hijo Kiko Rivera. La emisión de La herencia envenenada, en la que el dj acusó a su propia madre de robarle, el fallecimiento de Ana Martín, madre de la tonadillera y su gran apoyo, y la inminente emisión de la docuserie de Julián Muñoz, son los detonantes de la supuesta hecatombe de la artista. Un linchamiento público difícil de capear y que ya está teniendo sus primeras consecuencias.

