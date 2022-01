Guillem gana ‘MasterChef Junior 9’: “Es un sueño cumplido, una noche mágica”

El día de Reyes fue el elegido este año por Televisión Española para llevar a cabo la gran final de MasterChef Celebrity 9, una temporada que ha sido más corta que sus predecesoras. Ariel, Olivia, Guillem y Carla fueron los cuatro jóvenes aspirantes que lograron un puesto en la misma, y de ellos fue Guillem el que se alzó como absoluto ganador.

En la prueba de exteriores Guillem y Carla fueron los mejor valorados, y así, Ariel y Olivia caían eliminadas en la prueba final. El menú de Guillem era un homenaje a su Cataluña natal, y se lo dedicó a sus amigos. “Alucinante, es un sueño cumplido, una noche mágica, no tengo palabras para definir este momento”, decía el pequeño, emocionado.

Su victoria tiene un sabor muy especial, pues en esa misma entrega conocimos que Guillem creía que no era bueno en nada hasta que comenzó a cocinar. Una historia personal que emocionó mucho a Jordi Cruz. “Empatizo mucho contigo, yo descubrí que quería cocinar con 8 años y empecé a los 12. No creí que mis padres se sintieran orgullosos de mí hasta que gané una estrella Michelin a los 24... y, mira detrás de ti, tú eso ya lo tienes”, le dijo el juez.

Guillem es el ganador de la novena edición de #MCJunior. ¡Felicidades aspirante por esa victoria, te lo mereces! Hemos aprendido mucho de ti, de tus valores, tu ilusión y cómo has cuidado de todos https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/QGubN7pw29 — MasterChef (@MasterChef_es) January 7, 2022

La ausencia de Verónica Forqué

Esta última entrega del programa ha tenido cierta polémica alrededor, pues originalmente contaron con la presencia de Verónica Forqué, concursante de MasterChef Celebrity que se suicidó el pasado 13 de diciembre. Sin embargo, tras barajar varias opciones, Televisión Española decidió recortar su intervención, en la prueba de exteriores, lo que provocó un debate en las redes sociales.

Así, los espectadores se dividían entre los que consideraban que era un gesto de prudencia y respeto el haber recortado las imágenes, mientras que otros entendían que podía haber sido una buena forma de homenajear a la protagonista de ‘Kika’.

Esta edición provocó que no se pudiese ver cómo varios famosos ayudaron a Carla durante su cocinado en la prueba de exteriores. A pesar de ello, el programa no fue más corto de lo habitual y se montó en tres horas, por lo que no se supo el nombre del ganador hasta la una de la madrugada.

