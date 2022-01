Quién es Ana Rayo, la actriz que va como invitada desde este viernes a ‘Pasapalabra’

Un rostro muy popular del mundo de las series de televisión se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que se sitúa entre las emisiones más vistas de la jornada, da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas, entre los que se encuentra la actriz Ana Rayo.

Desde este primer viernes del año, además, Ana Rayo estará acompañada de Mario Vaquerizo, Topacio Fresh y Manuel Burque. Los cuatro pondrán a prueba sus conocimientos en cultura general y su rapidez visual para superar las diferentes pruebas del programa, permitiendo así a los concursantes acumular segundos para enfrentarse al rosco final.

Ana Rayo nace en Madrid en 1971, y con seis años se sube por primera vez a un escenario. Comenzó a estudiar Periodismo, pero lo dejó para centrarse en la interpretación, pues también estaba dando clases en la escuela de Cristina Rota.

Ha hecho mucho teatro, en cine ha trabajado en títulos como Los años bárbaros, Clandestinos o El diario de Carlota, y en televisión ha participado en Sin tetas no hay paraíso, Mercado Central o Madres, amor y vida, entre otras.

En el año 2021 estrenó la obra Despierta, con texto escrito por ella misma, y con dirección de Natalia Menéndez. Un montaje que retrata cómo fue su historia familiar a través de la relación con su madre. “Yo he escrito muchas cosas y muchas eran sobre mí misma, sobre mi vida, sobre cosas que me iban pasando con la intención de retenerlas en la memoria. Retienes al final un relato. Para mí, lo más interesante en realidad es tenerlo y poderlo modificar con el tiempo según te vas dando cuenta que aquel relato que te contaste no es el relato. Este texto se ha ido modificando muchísimo desde la primera vez que lo escribí”, diría al respecto en una entrevista.

Para este 2022 tiene entre manos un proyecto teatral llamado Ladies Football Club, que narrará cómo fue el primer equipo de futbol femenino de la historia, formado por 11 mujeres inglesas en la primera guerra mundial trabajadoras en una fábrica de armamento. Un musical que estará dirigido por Sergio Peris-Mencheta con texto de Stefano Massini.

