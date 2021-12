'Tu cara me suena' mejora y vence, mientras que 'Got Talent' afloja en su última semifinal

La cadena más vista de nuestro país este viernes 10 de diciembre ha sido Antena 3. El alma mater del grupo Atresmedia se impone al resto de sus competidores obteniendo un 16'2% de share, cifra con la que queda por delante de su máximo rival, Telecinco, que obtiene un 14'5% de cuota de pantalla. Datos a los que le siguen los conseguidos por las autonómicas (8'6%), las temáticas de pago (8%) y La 1 (7'6%).

Malas noticias para Got Talent. El programa de Telecinco, que consigue ser el espacio no informativo más visto de la cadena en todo el día, pincha en su cuarta y última semifinal bajando ocho décimas respecto a la semana pasada. El concurso presentado por Santi Millán, que emite actualmente su séptima temporada, anotó un 15'4% de share y reunió 1'8 millones de espectadores. Cifras que se quedan atrás respecto a las conseguidas por Tu cara me suena, que registró en Antena 3 un 20'3% de share, cuatro décimas más que en su última emisión, y 2.295.000 espectadores.

⭐️ Hasta el 15.4% de share se elevó ayer #GotTalent14 en @telecincoes y congregó a 1.8 millones de espectadores.



🌟 La cuarta semifinal de @GotTalentES es el programa de T5 con mayor volumen de contactos (5.6 millones) y mayor aportación al canal!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/D8iuSFdQTL — Dos30' (@Dos30TV) December 11, 2021

El contenido de televisión más visto de este viernes fue Antena 3 Noticias 2 (emitido a las 21:08h). El informativo presentado por Vicente Vallés consigue una media de 2.891.000 espectadores que se traduce en un 20'8% de cuota. Un fantástico dato que no hace más que revalidar el éxito de la cadena en lo que al noticiero se refiere.

Por otro lado, Pasapalabra continúa imbatible en el access de Antena 3 y se corona con el minuto de oro del día. El programa presentado por Roberto Leal registró a las 21:05h un total de 3.882.000 espectadores. Un fantástico dato al que acompañan un 22'6% de share y los 2.628.000 espectadores de media conseguidos en esta última emisión de la semana.

La emisión de @PasapalabraA3 de ayer congregó a 2.628.000 espectadores y alcanzó el 22.6% de cuota.



El concurso presentado por @RobertoLealG fue el programa no informativo más visto del día en @antena3com #Pasapalabra #Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/jyYJiZTADG — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 11, 2021

Donde Telecinco venció este pasado viernes es en la tarde, y es que Sálvame Naranja (16:55h) se impuso como líder anotando un 15'2% de share y una media de 1.492.000 espectadores. Una cifra con la que la cadena de Fuencarral se alza como la opción favorita de la audiencia en la ya citada franja horaria.

Donde tampoco tiene rival la cadena de Paolo Vasile es en las mañanas, y es que El porgrama de Ana Rosa venció al resto de la competencia alcanzando un 18'9% de cuota de pantalla y fue seguido por una media de 555.000 espectadores. Datos que atestiguan su liderazgo en su franja horaria.

#AUDIENCIAS | Ya puedes consultar los principales titulares de audiencias del VIERNES 10 de diciembre en la entrada diaria de nuestra web. Enlace abajo:https://t.co/1QUfuZF8fQ#QueVivaLaTele pic.twitter.com/I1i4ofeff2 — Dos30' (@Dos30TV) December 11, 2021

Volviendo al prime time, la última emisión de Equipo de Investigación, dedicada a la caza furtiva del lobo ibérico, obtiene un 5% de share y fue seguido por 722.000 espectadores de media. Dato que confirma la audiencia fiel del formato en la cadena de Atresmedia. Por su parte, Cuatro apuesta por el cine con la emisión de 'El Renacido', que obtiene un 5'3% de share y 639.000 espectadores. Una opción, la de emitir películas, que también escogió La 1, que con el film 'La Buena Vida' y que logró un 6'7% de share y una media de 951.000 televidentes.

