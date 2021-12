'Sálvame' traspasa todos los límites: simulan la autopsia de Mario Biondo en plató y en horario infantil

Telecinco se ha entregado al morbo del suicidio de Mario Biondo. Después de que Todo es verdad abordase el miércoles todos los detalles del caso del exmarido de Raquel Sánchez Silva, Sálvame ha aprovechado el ruido mediático para dedicar prácticamente toda su escaleta a este asunto.

Pese a que la justicia española consideró la muerte de Biondo como un suicidio, la familia del cámara siempre ha sospechado que fue asesinado, iniciando una batalla legal en Italia que ha culminado con la reapertura del caso por irregularidades en las tres autopsias practicadas al cuerpo.

Para ilustrar esta información y mostrar las supuestas incongruencias del caso, este jueves Sálvame Naranja no ha dudado en simular en plató una autopsia al cadáver de Mario Biondo, utilizando para ello un muñeco.

El programa recurrió a la forense Patricia Alcaraz para analizar con todo lujo de detalles las incoherencias entre las dos primeras autopsias y la tercera, realizada a petición de la familia Biondo.

El maniquí entraba en plató en una camilla, cubierto por una sábana blanca, como si se tratase de un cadáver real. Posteriormente, la experta procedió a ofrecer todos los pormenores de las autopsias.

Alcaraz afirma que "la primera autopsia es extrañísima". La forense considera un error que se estudiara la cabeza de Biondo. "La cabeza tenía un golpe, eso se ve en la primera foto, es una cosa objetiva (…) Tendrían que haber abierto la cabeza", dijo en horario de máxima protección, señalando con un rotulador dónde estaba el golpe y cómo tenían que haber abierto el cráneo en la autopsia.

Al final de su intervención, la médico aseguró no estar de acuerdo con la conclusión de la justicia española: "Lo del suicidio no me cuadra". Además, no dudó en hablar explícitamente de detalles escabrosos impropios para el horario infantil. "Para suicidarse, los pies no tienen que tocar el suelo", afirmó. "La sangre depositada en la espalda nos indica que ha muerto tumbado boca arriba", añadió.

Muchos espectadores han mostrado su indignación en redes por el tono con el que Sálvame ha afrontado el caso Biondo, criticando la simulación de la autopsia en plató y en horario protegido.

El mal gusto de Sálvame hoy toco techo, ponen esto hablando de Biondo y su autopsia #yoveosalvame me quedó muerta pic.twitter.com/hWfzQf7r1H — Patri 🔻 (@Frikeando1) December 2, 2021

En pleno horario infantil los de sálvame reconstruye el asesinato de mario biondo, estos se pasan de sinvergüenzas. #StopAcosoRocioFlores pic.twitter.com/eeGIl9V5an — frank (@Francis32163775) December 3, 2021

Un muñeco de plástico? No han podido traer un cadáver real y abrirlo en directo? Sálvame flojea. #yoveosalvame — Fátima (@UnaMujerDe51) December 2, 2021

