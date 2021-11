James Rhodes, crítico con el reguetón: "Ni de coña escucharemos a Bad Bunny en dos siglos"

James Rhodes ha sido uno de los protagonistas del programa A mi yo adolescente, emitido este domingo 21 de noviembre en La 2. El pianista ha hablado sobre la música, aprovechando para reivindicar la importancia del género clásico sobre otros estilos modernos como el reguetón.

El músico ha afirmado que "la música clásica tiene una reputación supermala. Superaburrido, superpijo. Y yo lo entiendo perfectamente". Y añade: "Qué triste, qué injusticia, porque es la música más viva en el mundo, es para todo el mundo".

Pese a que no considera que Beethoven fuera "más meritorio que Leiva o Rosalía", Rhodes asegura que "hay una razón que tiene lógica sobre por qué escuchamos después de 200 años, 300 años, a Bach, Chopin, Beethoven...".

"¿Vamos a escuchar a Bad Bunny en dos siglos? Pues no, ni de coña, pero seguramente vamos a hablar de Beethoven y hay una razón para esto", ha aseverado.

El pianista James Rhodes no entiende la popularidad del reguetón.



Y, honestamente, lanza al grupo de jóvenes reunido ahora en @la2_tve, la pregunta. “Explicadme, por favor, lo del reguetón y Bad Bunny?”#AMiYoAdolescente #AMYAMúsica pic.twitter.com/yFv7Dnm2ql — La 2 (@la2_tve) November 21, 2021

El pianista británico, al que el Gobierno de España concedió la nacionalidad por Carta de Naturaleza el pasado diciembre, ha confesado que sigue a algunos grupos y cantautores que sí cree que seguirán sonando dentro de mucho tiempo. "Seguro que hay canciones que en cuatro, cinco o seis décadas vamos a escuchar y decir: 'Qué fuerte. Tengo escalofríos'", comenta. Entre esos nombres ha dado los de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Robe Iniesta, The Rolling Stones o The Beatles.

Pero las declaraciones de James Rhodes que más repercusión han generado en las redes sociales tienen que ver con Bad Bunny. El músico no ha dudado en decir que no comprende el éxito del trapero puertorriqueño. "Explicadme, por favor, lo del reguetón y Bad Bunny. Os lo juro, no estoy diciendo que es una mierda, pero literalmente no entiendo la popularidad de este tipo de música", ha espetado.

Las reacciones a estas palabras del pianista se dividen entre quienes se muestran en total desacuerdo con el artista y critican su "desprecio" a la música contemporánea; y aquellos que comparten su discurso crítico sobre las tendencias musicales actuales.

