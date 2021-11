Mónika Vergara: "Telecinco no despidió antes a Antonio David porque necesitaba seguir despellejándole"

Mónika Vergara lleva tres décadas dedicada a un ámbito del que supo desde pequeña que quería formar parte: el periodismo. Tuvo a la mejor maestra en casa: su madre, Maika Vergara, fue para ella un referente en lo personal, "como todas las madres", pero también en lo profesional, tal y como ella misma confiesa a BLUPER.

En su extensa trayectoria en los medios destaca especialmente la televisión, la cual le ha regalado sus momentos de mayor popularidad, aunque también le hizo sufrir amargas experiencias que ella ni siquiera quiere recordar. En concreto, la periodista vivió un fugaz paso por Sálvame y Sábado Deluxe entre 2012 y 2013, un fichaje que estuvo marcado por sus polémicas personales y que acabó con Vergara reclamando sus derechos en los tribunales.

Poco o nada queda de aquella oscura etapa en la actual Mónika. "¿Sálvame? ¿Qué es Sálvame?", espeta de forma irónica al ser preguntada por el asunto, dejando claro que hace tiempo que desterró "el oscurantismo" de su vida. En la actualidad, la presentadora ha encontrado una nueva ilusión en la radio, dirigiendo y conduciendo el espacio Vergara en compañía, un trabajo que compagina con su colaboración en Estando contigo, de Castilla-La Mancha Televisión.

Siempre sin tapujos, la periodista se sincera con BLUPER sobre su carrera profesional y otros asuntos como el recuerdo de su madre, el luto constante desde su muerte en 2003 o el papel de Telecinco en el conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Mónika Vergara presenta y dirige su propio programa de radio.

¿Cómo está siendo la experiencia de presentar tu propio programa de radio?

Te lo resumo en una sola palabra: fascinante.

¿Te apetecía hacer radio?

He colaborado muchas veces en radio y la verdad es que presentar y dirigir mi propio programa me tiene entusiasmada. La radio es un medio maravilloso que me tiene muy enganchada. Estoy encantadísima, es un proyecto con muchísima luz.

¿Hay algún invitado que esté de actualidad al que te gustaría tener en el programa?

Nos gusta dar cabida a gente que tenga mucha luz y que aporte mucho. El programa genera una energía preciosa, todo el mundo que viene acaba encantado. Con todo lo que está ocurriendo en el mundo y en las televisiones necesitamos encontrar ese abrazo, aunque sea virtual, y un sitio donde uno se puede permitir ser quien es sin tener máscaras.

También sigues colaborando en la televisión de Castilla-La Mancha.

Sí, ahora también estoy pendiente de un proyecto que me han ofrecido para presentar y dirigir un programa de televisión. Aprovecho para dar las gracias a Ángel de la Rúa por confiar en mí para mi programa en Decisión Radio y a Vicente Serrano, mi director de 'Estando contigo', por seguir confiando en mí.

¿Notas muchas diferencias entre la televisión y la radio?

¡Todas! La radio me permite ser yo. Además es tan divertido... La radio me ha sorprendido, no sabía que me gustaba tantísimo. Cuando me ofrecieron presentar un programa de televisión dije "uf, déjame que disfrute de esta etapa tan bonita y ya hablaremos".

¿En televisión no has sentido que puedas ser tú?

Al final en la tele se está más pendiente de otras cosas, y no hablo de la de Castilla-La Mancha, que ahí se está muy a gusto. La radio crea un clima de estar con un grupo de amigos sentados en una mesa camilla hablando de muchas cosas, en la tele hay mucha más gente, otros tiempos, órdenes de los directores... Estás pendiente de demasiadas cosas.

En este momento tan bonito de tu carrera te acordarás mucho de tu madre.

Constantemente, todos los días. Hace exactamente una hora estaba hablando con ella.

¿Y qué le cuentas?

Todo. Le doy las gracias constantemente. "Gracias, mamá". Le digo "qué pena, mamá, que no estés aquí para hacer esto juntas", "espero que estés orgullosa", "te lo pasarías tan bien con tus nietos"...

La periodista también colabora en el programa 'Estando Contigo' de Castilla-La Mancha TV.

¿Crees que te ha influido en lo profesional ser hija de Mayka Vergara?

En el apellido y en hacer un buen periodismo, en amar mi profesión. Ella me educó para ser independiente y salir adelante sin depender de nadie. Para mí fue un referente en lo personal, en lo profesional y en todo, las madres son sagradas.

¿Cómo recuerdas tu paso por 'Sálvame'?

Estoy en un momento tan bonito que el oscurantismo está fuera de mi vida. Como dice un amigo: pasado pisado. Es que no sé ni siquiera de qué me hablas. ¿Sálvame? ¿Qué es Sálvame?

¿Crees que fue tu peor momento en televisión?

Solamente voy a decir una cosa: la televisión es show. Desde la televisión hay una responsabilidad inmensa de acompañar y educar en valores. Más vale que los medios se pongan las pilas, porque eso que vemos en una pantalla y que los adultos sabemos que es show, lo están consumiendo los niños y estamos creando una sociedad llena de crispación, sin valores, donde todo vale y cuanto más agresivo eres, eres mejor profesional. Me llama mucho la atención que se hagan campañas contra el maltrato y luego se emita agresividad y violencia a la hora de comer.

Con el tema de Rocío Carrasco se ha puesto sobre la mesa el feminismo en Telecinco. ¿Qué opinas de esto?

Yo no he visto el programa, pero es imposible estar al margen. En este tema debe prevalecer el derecho al honor de los menores, que son los hombres del mañana. Que en un medio nacional se vapulee a una chica que entonces era menor me parece muy delicado. Vale que Rocío hija lo hizo mal, pero eso que sucedió pasaba en muchas familias, había un programa que se llamaba 'Hermano Mayor' que lo mostraba. Estigmatizar a Rocío Flores es hacerla cumplir una doble pena, ella ya pagó y era menor de edad. Me parece muy delicado hacerlo público, y más todavía cuando es el único caso en el mundo en el que ha sido su propia madre quien lo saca, que es algo que yo cuestiono mucho.

¿Por qué crees que Telecinco mantuvo a Antonio David en plantilla durante siete meses a pesar de tener el documental de Rocío grabado?

Porque necesitan las imágenes para después seguir despellejándole.

¿Crees que Antonio David ha sido una víctima?

Antonio David, Rocío Carrasco y sus hijos son víctimas de la justicia. Lo que les ha pasado a ellos lo pasan muchas familias, Rocío Carrasco no es la única madre que no tiene relación con sus hijos. Es muy fuerte lo que sucede en los procesos de divorcio, hay violencia judicial. Unos señores que no te conocen de nada determinan si eres buen padre o no.

¿Crees que la docuserie ha beneficiado a alguna de las partes?

No, a ninguna. Yo entiendo que para Rocío Carrasco ha podido ser una catarsis, no dudo que haya sufrido en primera persona lo que ha pasado, pero hay muchas realidades y cada uno tiene la suya.

