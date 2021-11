La surrealista entrevista de ‘Más vale tarde’ a Albert Cavallé, ‘el estafador del amor’

Este miércoles Más vale tarde vivió una de sus entrevistas más surrealistas (y tensas) desde que Iñaki López y Cristina Pardo están al frente del formato. Y es que el programa contó con la intervención de Albert Cavallé, apodado ‘el estafador del amor’, quien ha sido condenado a tres años y medio de cárcel y a una indemnización de 70.000 euros a una víctima. Y es que la Audiencia de Barcelona considera probado que comenzó una relación sentimental a finales de 2015 con una mujer con la verdadera intención de “obtener a su costa el mayor beneficio económico posible”, para lo que pidió dinero prestado reiteradamente usando distintas excusas.

Cavallé intervino en el programa de laSexta a través de una videollamada, y en principio su intención era esclarecer los hechos. Sin embargo, no permitía a los presentadores hacer preguntas, con constantes interrupciones.

La cosa no quedó ahí. El invitado realizó todo tipo de gestos obscenos, como hacer una peineta con la mano o sacar la lengua. E incluso acusó a Manu Marlasca, periodista presente en la intervención, de estar “imputado”, y dijo que Cristina Pardo era “la misma mierda” que Marlaska. A eso la presentadora le respondió que “de todas las personas que estamos aquí, el único condenado es usted”.

“No sé si este u otro abogado interpuso una demanda de conciliación, que es un acto previo a una querella por el derecho al honor y a la intimidad. Lo único que ha llegado a la Asesoría Jurídica de Atresmedia respecto a mí es eso, una demanda de conciliación. No estoy investigado ni imputado. Y en cualquier caso, no pasaría nada”, se defendió Marlasca.

En la intervención ‘el estafador del amor’ estuvo acompañado por su abogado, que trataba de disculpar a su cliente, sin conseguir que este siguiese con una actitud provocadora y amenazante.

Tres semanas antes Cavallé participó en ese mismo programa y defendía su inocencia. “Yo no estafaba a nadie. ¿Que yo gastaba mucho con ellas? Correcto, pero ellas accedían”, dijo entonces, asegurando que tenía vídeos de cómo las mujeres “accedían y de cómo estaban de contentas cuando lo gastaban”. “¿Por qué te cabreas? ¿Porque te deje y me vaya con una amiga tuya o con tu tía? Es que no lo sé, nunca entendí el enfado de ellas y la denuncia”, aseguró el apodado como ‘estafador del amor’, que consideraba una “estupidez” que le reclamasen el dinero.

Sigue los temas que te interesan