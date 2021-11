Quién es José de la Torre, el actor de ‘Toy Boy’ que hoy va a ‘Pasapalabra’ como invitado.

Noticias relacionadas ‘Pasapalabra’ da visibilidad a los niños transexuales con el tierno discurso de un concursante

Uno de los artistas más atractivos de nuestro panorama audiovisual se cuela desde hoy en nuestros hogares. Y es que el actor José de la Torre participará desde esta tarde en Pasapalabra, ya que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos.

Junto a este andaluz también se incorporarán como invitados los actores Angy Fernández, Mónica Estarreado y Unax Ugalde. Juntos ayudarán a los concursantes a acumular todos los segundos que puedan poniendo a prueba sus conocimientos, sus nervios y su rapidez visual.

Uno de los chicos de @serieToyBoy se ha escapado de ‘One per cent’ para venir a concursar a #Pasapalabra, ¿le irá tan bien como en sus espectáculos de baile? 😏 ¡Bienvenido @josedelatorred! pic.twitter.com/FINRdFPJzq — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 17, 2021

Nacido en Córdoba, José de la Torre estudia Arte Dramático en Málaga. “Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello. Supongo que sentirme identificado con muchos de los personajes que admiraba hizo que me declinase por la interpretación y no por otra disciplina artística”, explica en una entrevista a Diario Córdoba sobre cómo surge en él la vocación.

Su primer trabajo en televisión fue en la serie Servir y proteger. Tuvo un pequeño papel, el de Goyo, en el año 2017. En 2019 Antena 3 confía en él para la serie Toy Boy. La producción no tuvo gran alcance durante su estreno, pero se convirtió en un fenómeno mundial cuando Netflix la incorporó a su catálogo. “El éxito de Toy Boy en Netflix es para pellizcarse cada día. Hablo todos los días con mis compañeros de la serie y nos preguntamos si esto está pasando de verdad”, decía sobre esta ficción, que volvió a contar con él para la segunda temporada, que está pendiente de estreno.

En Toy Boy José de la Torre interpreta a Iván, un tipo duro que se ha ido reinventando a medida que la vida le ha planteado complicaciones, y que es capaz de hacer lo que sea para sacar adelante a los suyos. Cuenta que tuvo una gran preparación física para la serie, y que incluso sufrió un pequeño percance en la barra durante uno de los ensayos.

En 2020 la suerte le sonríe y trabajó en Vis a vis: El oasis, secuela de la famosa ficción carcelaria de Antena 3. Su personaje fue bastante breve, y encarnaba a uno de los policías encargados de capturar a la banda de Macarena y Zulema. Ese año además le vimos precisamente en Antena 3 en Amar es para siempre, donde interpretó a Roque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose De La Torre (@josedelatorre___)

Sigue los temas que te interesan