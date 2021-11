La tarde más complicada de Carmen Alcayde en 'Sálvame': el programa revela su secreto mejor guardado

Ni siquiera su amistad con el director de Sálvame, David Valldeperas, ha evitado que Carmen Alcayde se haya tenido que enfrentar este martes a su tarde más complicado debido a la revelación de un secreto de su pasado, dos meses después de que se estrenara como colaboradora del programa de La Fábrica de la Tele.

Tras varios minutos de elucubraciones, la valenciana ha recordado que existe una persona de su pasado que anteriormente "ha vendido a todo Cristo" y "hace lo que sea" para salir en televisión.

"No me gusta que este tema salga nada, no por mí, sino porque implica a una tercera persona que no es famosa y que es realmente a la que le puede afectar a su vida. Yo estoy tranquila porque no he hecho nada malo", ha contado.

A la par, la que fuera presentadora de Aquí hay tomate ha recordado que sólo ha habido dos rostros que le volvieron la cara en los pasillos de Telecinco mientras presentaba aquel formato.

Alcayde ha contado que una de ellas fue Terelu Campos, quién por aquel entonces tenía un conflicto abierto con el programa debido a que habían emitido el famoso vídeo del 'pim pam pum', y por el que finalmente serían condenados.

Sin embargo, la propia Campos ha escrito a Kiko Matamoros en directo para contarle que durante aquella época no trabajó en Telecinco, sino en Telemadrid en el magacine Con T de tarde (1997-2004).

La otra persona que le volvió la cara, aunque en este caso fue en la cafetería de Telecinco y no en la sala de maquillaje, fue su paisana Cristina Tarrega. No obstante, Alcayde ha contado que después se hicieron amigas.

