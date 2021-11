La representación LGBTIQ+ en la ficción audiovisual española crece gracias a la serie 'Veneno'

El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) ha presentado en la sede del CERMI (Calle Recoletos, 1) su segundo informe sobre la imagen que se proyecta de las personas LGBTIQ+ en la ficción audiovisual española. Para su elaboración se ha analizado la presencia de los personajes LGBTIQ+ en 49 películas y 51 temporadas de 49 series de ficción de 2020.

Además, el Informe ODA incluye por primera vez el análisis de personajes con discapacidad gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El estudio, que ha sido amadrinado por Netflix, también observa la representación de personajes racializados. Su objetivo es promover imágenes diversas y no estereotipadas en los medios audiovisuales, que erradiquen prejuicios y actitudes discriminatorias hacia estos colectivos.

Entre sus principales hallazgos destaca que, aunque la representación LGBTIQ+ ha crecido en porcentaje con respecto al año pasado (del 6,15% de 2019 al 7,1% en 2020), los números absolutos se mantienen (de 80 personajes el año pasado a 83 ahora) y el crecimiento se concentra en tan solo 6 series. Pero si Veneno se quitara del estudio, la representación caería hasta el 6,9%.

Por su parte, también ha aumentado el porcentaje de mujeres en pantalla, llegando a superar al de hombres en el cine. En los personajes con discapacidad, la representación es bastante baja, pues de los personajes analizados suponen unos escasos 2,4% en series y 2,1% en películas.

Lo mismo ocurre con los personajes racializados, que son solo un 7,3% del total. Además, en todos los casos se repiten ciertos estereotipos habituales en la ficción, que impiden una representación diversa y cercana a la realidad de estos colectivos. En la presentación de estos datos ha participado el Gerente del CERMI, Luis Alonso.

También se ha celebrado una mesa redonda moderada por el director de mpátika y asesor de ODA, Óscar Muñoz, en la que han participado el director de Investigación del estudio, Emilio Papamija, el presidente de la Comisión Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación del CERMI, Juan Antonio Ledesma, la directora creativa de programas de televisión Isabel Durán y Mónica Trasendes, directora de Spanish Media de GLAAD.

Allí Mónica Trasandes apuntó que "las historias que todos vemos en el cine y la televisión no son solo entretenimiento, son una de las maneras claves para aprender sobre el mundo a nuestro alrededor, pero por mucho tiempo las personas lesbianas, gays, transgénero o no binarias, no nos encontrábamos en ellas”. Juan Antonio Ledesma por su parte destacó que “se siguen perpetuando una serie de etiquetas y estereotipos que no ayudan en nada a reflejar lo que es la verdadera realidad de las personas con discapacidad" y "los clichés y estereotipos ayudan negativamente a perpetuar una imagen completamente trasnochada de lo que es la diversidad general de la sociedad".

