Las cinco series españolas que también podrían triunfar en Netflix

La nostalgia está de moda. La felicidad que produce rememorar momentos pasados vende, y no solo en lo que a tendencias de moda se refiere. El cerebro humano es capaz de anular las emociones negativas vividas años atrás para que vistas hoy adquieran una capa edulcorada plenamente satisfactoria, una cualidad intrínseca de nuestra especie que bien utilizada puede convertir productos del pasado en verdaderos éxitos contemporáneos.

Buena nota de esto están tomando las plataformas digitales de contenidos en streaming, que han comprobado que recuperar series populares de antaño es todo un filón. Buen ejemplo de esto es 'Friends', que pese a que cesó su emisión en el año 2004 es temporada tras temporada una de las cinco series más vistas de HBO en todo el mundo. Un furor que incluso ha provocado que el consumo de su merchandising se haya disparado y que marcas internacionales como Primark se hayan hecho con los derechos para producir artículos que llevan impregnado el nombre de la famosa comedia estadounidense.

Escena de la serie 'Un paso adelante'. Antena 3

Pero este fenómeno no solo sucede con la galardonada serie americana, y es que en las últimas semanas la llegada a Netflix de dos de los títulos españoles más conocidos de nuestra televisión se ha convertido en todo un fenómeno difícil de pronosticar. 'Un paso adelante' y 'Aquí no hay quien viva' han aterrizado en la plataforma digital como si de un tsunami se tratara, llegando a copar los primeros puestos de los contenidos más vistos junto a otros como 'El juego del calamar' o 'You'. Toda una oda a aquello que decía que "cualquier tiempo pasado nos parece mejor", y es que millones de espectadores están rememorando a través de series que ya vieron hace casi dos décadas cómo eran aquellos comienzos de los dos mil. Una sensación de 'pura inocencia' que se tiene cuando se echa vista atrás y comparas el mundo de aquel entonces con el de hoy, más conectado convulso y tecnificado pero a su vez también más informato y sensible con asuntos que hace veinte años no se trataban.

A continuación, analizamos el potencial éxito de cinco series españolas que triunfaron en su momento y que aún perduran en la memoria colectiva. Títulos que hasta hace muy poco sería impensable la idea de asociarlos a plataformas como Netflix, pero que ahora podrían resultar ser todo un éxito en nuestro país y también, porqué no, fuera de nuestras fronteras.

'Los Serrano'

Reparto principal de la serie 'Los Serrano'. Mediaset

La serie producida por Globomedia estuvo cinco años en emisión -del 2003 al 2008- y se convirtió en lo más visto de la televisión. Los integrantes del reparto, entre los que estaban nombres como Antonio Resines, Belén Rueda, Jesus Bonilla o Natalia Verbeke, consiguieron aunar a millones de espectadores en Telecinco y relanzaron sus ya consolidadas carreras. Una serie que además de contar con caras conocidas fue la gran oportunidad de otras que no lo eran tanto, como Alejo Sauras, Fran Perea o Verónica Sánchez. La historia de dos personas maduras que se reencuentra sentimentalmente tras años alejados y que deciden unir sus diferentes vidas e hijos en una misma casa enamoró a la audiencia, una trama que recogía tintes de drama, comedia, ficción adolescente y mucho talento. Ingredientes que funcionaron hace trece años y que podrían volver a hacerlo hoy.

'Siete Vidas'

'Siete vidas', la primera sitcom española. Mediaset

Fue la primera sitcom española, todo un éxito que se anticipó a su época y que sirvió de escuela a algunos de los actores más importantes de nuestro país. La sinopsis de la serie, que se emitió desde el 1999 hasta el año 2006, era la vida de varios amigos que tenían como nexo de unión un bar, personajes fuertes con vidas radicalmente distintas que se interrelacionaban entre sí y que abordaban mediante el humor las dificultades del día a día. Este título resultó ser el trampolín de actores internacionales como Javier Cámara y Paz Vega, inclusive de otros que finalmente han optado por otros derroteros, como el ahora político Toni Cantó. Un título fresco y entretenido que podrían ser nuestro equivalente a la española de 'Friends' y que seguramente sería recibida de buen agrado por los usuarios de alguna plataforma digital.

'Aída'

La serie 'Aída' fue el primer spin off de nuestro país. Mediaset

En el año 2005 llegó a nuestras pantallas el primer spin off de la televisión española. El personaje de Aída en 'Siete vidas', una limpiadora que relataba desde la comedia sus problemas familiares marcados por la precariedad y la marginalidad, cogió tanta fuerza que los directivos de Globomedia y Telecinco decidieron dar luz verde a que tuviera su propia serie. Un arriesgado proyecto que acabó enamorando a la audiencia que cada domingo se sentaba a ver las desventuras de unos personajes inmersos en un barrio obrero, todos ellos interpretados de manera magistral por actores de la talla de Carmen Machi, Paco León, Ana Polvorosa o Marisol Ayuso. Aída sigue siendo a día de hoy uno de los contenidos más vistos en la TDT y concentra fans en todo el país. Una serie muy exportable y fácil de ver con tramas sencillas que pueden hacer pasar un buen rato a cualquiera que decida dedicarle unas horas.

'Farmacia de guardia'

'Farmacia de guardia' tiene el mérito de ser la serie más vista en la historia de España. Antena 3

Emitida entre los años 1991 y 1995, es considerada la serie más vista de la historia de nuestro país con una media del 48% de cuota de pantalla. Unas audiencias millonarias que se engancharon a las historias que se desarrollaban en una farmacia madrileña, donde los clientes, propietarios y personal del establecimiento mostraban su faceta más humana haciendo así un fiel reflejo de la sociedad de principios de los noventa. También adelantados a su tiempo, trataron temas tabús en aquel momento como el VIH, la prostitución, la pobreza infantil, las familias divorciadas o la homosexualidad, todo ello desde una perspectiva verdaderamente avanzada que chocaba con la concepción social de antaño. Un producto que siempre ha reportado buenos datos en cada una de sus reposiciones en Antena 3 y sus canales de la TDT, y que también podrían cosecharlos ahora en otras plataformas.

'Ana y los siete'

Escena de la serie 'Ana y los siete'. TVE

Fue el gran proyecto de Ana Obregón. La bióloga más famosa del país se aventuró a llevar a la pequeña pantalla una disparatada idea que logró convertirse en una de las series más vistas por el público infantil. La historia de una sexy streaper que por casualidad consigue trabajar como niñera de los siete hijos de un rico banquero viudo enamoró a los más pequeños de la casa. Una historia que estaba a camino entre 'Pretty Woman' y 'Cenicienta' guionizada y protagonizada por la mítica presentadora, que consiguió exportar su idea a países como Portugal, Chile, Italia y México. Escrita como si de un cuento de hadas se tratase, 'Ana y los siete' otorgó unos fantásticos datos de audiencia a La 1 de TVE, que tras tres años en la parrilla -del 2002 al 2005- cerró la historia con un edulcorado final frente a otro alternativo que también fue grabado y que nunca vio la luz. ¿Puede ser Netflix el espacio perfecto para que después de tantos años conozcamos el desenlace 'B' de la historia que marcó la niñez de muchos de los millenials? La respuesta es sí.

