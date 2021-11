Quién es Chema Martínez, el atleta olímpico que hoy va a ‘Pasapalabra’ como invitado

Un deportista de élite se cuela desde hoy en nuestros hogares. Y es que el atleta Chema Martínez participará desde esta tarde en Pasapalabra, ya que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos.

Junto a Martínez también se incorporarán como invitados la cantante Natalia Rodríguez, la periodista Mónica Martínez y el mago Jandro. Juntos ayudarán a los concursantes a acumular todos los segundos que puedan poniendo a prueba sus conocimientos, sus nervios y su rapidez visual.

José Manuel Martínez Fernández, más conocido en el mundo del deporte como Chema Martínez nace en Madrid en 1971 y está considerado como es uno de los mejores fondistas españoles de la historia.

Fue olímpico en Atenas 2004, y ha obtenido numerosas medallas, entre las que se puede destacar las obtenidas en 10000 metros en los Campeonatos europeos de 2002 (oro) y 2006 (plata) celebrados en Múnich y Gotemburgo respectivamente.

Asegura que la palabra ‘imposible’ no existe en su vocabulario, al menos, en lo referido a retos deportivos, y dice que el deporte está grabado en su ADN. Las victorias que ha obtenido en su amplia trayectoria (así como las derrotas) han forjado su carácter aventurero. De espíritu intrépido, lo mismo le vemos correr a través de suelo firme, asfalto, desierto o montaña, y ha recorrido todo el mundo en carreras de aventura y supervivencia extrema.

Asegura que su filosofía de vida se resume con el lema ‘No pienses, corre’, pues transmite optimismo, vitalidad y energía, y quiere transmitir que no hay objetivo que no se pueda alcanzar por muy lejano que parezca. Precisamente No pienses, corre, es también el título de uno de los libros de los que es autor, junto a la Guía del corredor 2010, Correr es Vida y No pienses, corre más. En sus páginas da toda clase de consejos sobre el mundo del running, incluidos entrenamientos, alimentación o equipamiento.

Además de deportista, Chema Martínez es Director Técnico de la revista Runner’s World, da conferencias motivacionales por toda España y presenta eventos para empresas y tiene una consultoría empresarial, formativa y salud aplicada al deporte. Además, tiene una sección llamada #KM42 dentro del programa de Tiempo de Juego con Juanma Castaño y Joseba Larrañaga donde, cada lunes en la cadena COPE.

Sigue los temas que te interesan