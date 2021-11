El patinazo tránsfobo de Lydia Lozano en ‘Sálvame’: “Un amigo se ligó una tía y era un tío”

Noticias relacionadas Duras críticas a Laura Sánchez por un comentario tránsfobo en ‘MasterChef’

El pasado domingo Canales Rivera desveló en Secret Story cuál era su secreto: “Perdí mi virginidad con una persona trans”, aseguró el torero, que contó que sucedió cuando tenía 14 años y conoció a unas chicas en la playa mientras estaba con un amigo. Así, terminó teniendo sexo “detrás de unas roquitas”, y que al año le dijeron que una de esas chicas seguro que era transexual. “Me callé la boca y nunca dije nada, menos a mi amigo, porque nuestra consigna fue dejarlo en secreto para toda la vida”, confesaba.

Sin embargo, Canales Rivera decidió que ese fuese su secreto para concursar porque quiere darle visibilidad a las personas trans, por “todas las cosas que están pasando y el acoso que está sufriendo el colectivo” y que solo quería “darle toda la naturalidad y todo el respeto que se merece”.

La forma de tratar el tema, lejos de dar esa naturalidad, dejó mucho de qué desear, sobre todo cuando palabras como “trauma” se pusieron sobre la mesa en la gala presentada por Jordi González. Este tema de la primera vez de Canales Rivera se comentó este lunes en los últimos minutos de Sálvame, y Lydia Lozano comenzó riéndose. “Prefiero no comentar este tema, no entiendo nada. Iba a decir una burrada, me estoy acordando de las dos de la mañana en el Deluxe, y si era de mortero o de monedero”, decía la periodista, utilizando las palabras que se emplean en el programa para hablar de sexo vaginal y sexo anal. “¿Fue mortero? Porque no es lo mismo”, insistía Lozano, que luego decía que con su testimonio Canales está dando “mucha naturalidad”.

Nuria Marín, la presentadora de Sálvame, dijo que todo lo contrario, que al contarlo de esa forma le está restando naturalidad, y entonces Lydia Lozano le criticó que ya no se podía hablar por miedo a lo que dijesen las redes sociales.

Lozano continuó contando cómo hace 20 años ella veía a menudo cómo sus amigos se iban con chicas transexuales. “Nos ha pasado a todos estar en la Joy Eslava tomando una copa, un amigo mío ligarse a una tía y era un tío. Era normal”, decía, sin darse cuenta de la transfobia de su comentario.

Nuria Marín intentaba echarle un capote, diciendo que no era un tío sino una chica trans, y que como era una chica, incluso el adjetivo trans sobra. “El trans lo hemos empezado a utilizar ahora”, se justificaba Lydia Lozano. “Y de repente te llamaba y te decía, joder, era un tío”, continuó narrando sobre sus anécdotas personales.

Laura Fa, que ya había tenido un fuerte desencuentro con Lydia Lozano, le dijo que ese comentario tenía mucha transfobia, y Lydia Lozano se justificó diciendo que ella “era amiga de la Veneno, y de un montón de gente, de Chumina Power -una drag queen, no una persona trans-. ¿Que yo soy machista, clasista y transfóbica?”, preguntaba indignada a su compañera.

