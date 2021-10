‘Sálvame’ pone a Marta López en el disparadero como presunta amante de Antonio David Flores

Noticias relacionadas El ingrediente que necesita recuperar 'Sálvame' en su crisis más profunda

Marta López se había alzado como portavoz de su amiga Olga Moreno en los últimos días, desde que se publicase en la revista lecturas que la ganadora de Supervivientes se habría separado de su marido Antonio David Flores. El discurso de Marta, no obstante, a veces carecía de argumentos, hasta el punto de que Jorge Javier Vázquez terminó por llamarla ridícula en el último Sábado Deluxe.

Ahora el papel de Marta como amiga se ha visto ensombrecido. Y es que este jueves Sálvame habló con José María Franco, el que fue chófer de Rocío Jurado, y este ha señalado a Marta López como una de las personas con las que Antonio David fue desleal a Olga Moreno. “Este tío no ha parado”, decía Franco, que lleva años dejándose caer por los platós del mundo del corazón.

Según su discurso, Olga Moreno “ha tragado todo lo que ha tragado”, y desveló el nombre de otras personas con las que Flores habría intimado, como la actriz y presentadora Silvia Fominaya y la de sobra conocida Nuria Bermúdez, quien se hizo famosa después de asegurar en televisión de haber tenido seis relaciones sexuales seguidas con el antaño guardia civil.

El testimonio de Franco se encontró, sin embargo, con un duro escollo: Kiko Hernández, que no creía sus palabras. “A mí me lo cuenta todo y yo puedo garantizar, por la relación que he tenido durante 20 años con Marta, que me lo ha contado todo, todo todo, que Antonio David no forma parte de su elenco amoroso”, decía el colaborador, que regresó al programa hace solo unos días tras tres semanas de descanso.

Con esta trama de Marta López lo cierto es que Sálvame encuentra un gran filón para los próximos días, ya que es una trama que se podrá analizar tanto en la versión diaria como en Sábado Deluxe. Marta adquiere pues un nuevo protagonismo dentro del universo rosa de Mediaset, y seguro que más pronto que tarde termina dando su versión de lo ocurrido.

