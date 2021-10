Ylenia Padilla, contra todos en su peor vídeo: "¿Qué queréis de mí? ¡Hijos de la gran puta!"

Ylenia Padilla lo ha vuelto a hacer. La exparticipante de Gandía Shore sigue con su particular cruzada contra los medios y ha realizado un directo en Instagram para quejarse de una supuesta conspiración contra ella.

Más alterada que nunca, la otrora estrella de Telecinco asegura estar viviendo un "acoso" por parte de los medios. "No sé si la ley me va a amparar o no, no sé qué cojones hacer, no puedo más", confiesa en el vídeo.

"Es injusto, ¿quién soy yo para salir todos los putos días en estas mierdas? (...) ¡Ya basta!", prosigue Ylenia ante las más de 2.500 personas que en ese momento estaban pendientes de su emisión.

"Decíamos que Sálvame es telebasura, pero lo es toda la prensa española. ¿Qué mafia es esta? ¿Qué queréis de mí? ¡Hijos de la gran puta!", espeta.

"Estás fatal", le escribe uno de los usuarios que estaba siendo testigo del momento en directo. "¿No jodas? Lo he reconocido yo que estoy mal y no me dejan en paz", ha respondido ella, asegurando que los medios están ejerciendo "un acoso y derribo a una persona que está mal".

Acto seguido, Ylenia sigue sacando su peor cara ante una seguidora que comenta "OMG [oh my god] cariña". "Muérete, chica, de verdad. Qué asco de gente, qué vergüenza de país. ¿No hay gente de la que hablar? ¿No hay gente a la que tomar como referente de opinión?", concluye en el vídeo que está circulando por Twitter.

Transfobia y homofobia

Lo cierto es que, desde hace un tiempo, Ylenia ha acaparado titulares por sus constantes ataques en redes sociales hacia Mediaset y el resto de medios españoles que recogen sus polémicas. La extelevisiva no ha dudado en cargar contra el colectivo LGTBI, insultando a sus seguidores con ataques homófobos o enfrentándose públicamente a Elsa Ruiz, colaboradora de Sobreviviré, a quien se refiere en masculino.

La cruzada de Ylenia contra todos le ha costado también amistades como la que mantenía con Belén Esteban, quien se ha enfrentado a sus propios compañeros de Sálvame para defender a su amiga. "Belén Esteban se metió en el directo porque alguien de Telecinco se lo había dicho, para coaccionarme, porque hoy no me ha llamado ni me ha escrito", llegó a decir la de Benidorm después de que Belén le escribiera en un directo "mañana te llamo".

Sigue los temas que te interesan