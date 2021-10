Mitele PLUS inaugura DIZI, un canal de series turcas con un paquete inicial de ocho ficciones

Mitele PLUS inaugura DIZI, canal de ficciones turcas con un paquete inicial de ocho series

Mitele PLUS seguirá los pasos de ATRESplayer PREMIUM con Novelas NOVA y, al igual que Amazon Prime, lanzará DIZI, un canal especializado en ficciones turcas de éxito mundial con un catálogo inicial de ocho series, tras el acuerdo alcanzado entre Mediaset España y la distribuidora SPI Internacional.

La oferta de lanzamiento, que irá incrementándose de forma progresiva, incluye aclamados títulos internacionales como ‘20 Minutos’ (‘20 Dakika’), ‘El pañuelo rojo’, ‘Amor en guerra (‘Heart of the city’), ‘Ezel’, ‘En el corazón de la ciudad’ (‘Kurt Seyit and Sura’), ‘Karadayi’, ‘The end’ (‘Son’) y ‘Amor de contrabando’ (‘Black money love’), todas ellas dobladas al castellano (español). Amor de contrabando y Ezel pueden verse ya en ATRESplayer PREMIUM.

Para contratar el servicio, disponible desde este jueves 21 de octubre, es necesario estar abonado a Mitele PLUS Básico (4€/mes) y suscribirse al canal DIZI por 3€/mes. Todos los suscriptores a Mitele PLUS cuentan con la posibilidad de ver desde el principio cualquier contenido de Mediaset España, incluidas las emisiones lineales en directo, y descargase cualquier contenido para disfrutarlo incluso sin conexión WIFI.

DIZI se une así a AContra+, un canal de cine por 3 euros al mes con un extenso catálogo inicial de 240 largometrajes nacionales e internacionales de todo tipo de géneros, clásicos y actuales, con opción de verlos doblados o en versión original subtitulada.

En materia deportiva, la plataforma también cuenta con el canal de deportes ‘Fight Sports’ por cinco euros al mes. Completan la oferta de Mitele PLUS una serie de eventos especiales para suscriptores a ‘Mitele Club’ protagonizados por conocidos presentadores y colaboradores de Mediaset España.

