‘Tu cara me suena’ demostró que sí se puede adelantar ‘MasterChef Celebrity’ a RTVE Play

MasterChef termina muy tarde, ya sea en su edición de adultos, de niños o de famosos. Hablamos de un programa que tiene tres únicas pruebas, tres cocinados, que se alargan durante más de tres horas de emisión. Por eso los fieles de este formato celebramos las palabras de José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, cuando dijo en septiembre que algunos contenidos del prime time de Televisión Española estarían disponibles antes de su emisión en abierto.

En el programa RTVE Responde señaló que se adelantarían algunos contenidos a RTVE Play, la nueva plataforma de la Corporación, para que puedan “acabar antes que en la televisión”. “Otra cosa es que quiera verlo con la familia, pero en ese caso puede adelantarse en la plataforma. Hay que confiar en la autonomía de los ciudadanos”, apuntaba.

Verónica Forqué en ‘MasterChef Celebrity’

Sin embargo ahí habrá excepciones tan sonoras como MasterChef Celebrity. Y es que en una entrevista para ABC Pérez Tornero ha dicho que “debemos distinguir” qué clase de contenidos se pueden adelantar y cuáles no. Que sí se podrán ver de forma anticipada series como Ana Tramel (ya disponible al completo en la plataforma antes de su emisión entera en abierto), pero que habrá excepciones como MasterChef. “Con MasterChef solo lo vamos a hacer a posteriori. A priori ya hemos decidido que no puede ser, sería desvelar el final de cada capítulo”, señala el mandatario.

Esta justificación, sin embargo, carece de peso. ¿O acaso con la serie Ana Tramel no se desvela el final de cada episodio al haberla subido antes? La serie protagonizada por Maribel Verdú tiene una gran tensión, administra muy bien la información para enganchar al espectador y a pesar de eso se ha subido íntegra a la plataforma.

Ahí se ha confiado en la autonomía de los ciudadanos, que decía Pérez Tornero, pues no llenan las redes sociales de spoilers ni se intenta destrozar las sorpresas que la producción tienen guardadas bajo la manga.

Más allá del ente público podemos encontrar otras producciones que pueden tener cierto paralelismo con MasterChef Celebrity y que adelantaron su oferta a las plataformas sin que ello supusiese ningún revés. Hablamos del caso de Tu cara me suena, que durante la temporada anterior preestrenó cada entrega a través de ATRESPlayer Premium siete días antes de su emisión, sin que ello supusiese ningún destripe para el espectador que lo ve en lineal.

Y ello tampoco impidió a formato ser lo más visto cada noche; tan solo dos entregas no alcanzaron el liderazgo de su franja, algo normal cuando la temporada se alarga durante más de 15 galas. La media de la temporada fue de 2,5 millones y 19%, alcanzando picos de tres millones en su primer día o en la gran final.

La gente es muy responsable con el consumo televisivo, sabe qué líneas se pueden cruzar y cuáles no. Por eso Televisión Española debería mirar hacia Tu cara me suena para dar el salto definitivo hacia las nuevas formas de consumir audiovisual. No es necesario emitirlo una semana antes, pero sí quizá permitir que estuviese disponible para ver a las 20:00 o 21:00 horas, para poder ir a la cama a una hora razonable.

Además, en ese miedo a desvelar el final de cada capítulo no hay que olvidar que, como siempre, se cuenta con la complicidad de la prensa especializada, que no anunciaría el expulsado antes de su emisión en abierto ni nada parecido. Y es que los medios de televisión ayudan a frenar la difusión de filtraciones (tan graves como desvelar quién gana la edición) para no reventar el espectáculo, ni a La 1 ni a ninguna otra cadena de televisión.

