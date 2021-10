Mercedes Milá pierde la paciencia con los problemas técnicos en su entrevista en ‘La Roca’

Este domingo 10 de octubre arrancó al fin La Roca, el nuevo programa de Nuria Roca en las tardes de laSexta. “Qué ganas tenía de estar con vosotros, de que llegara el día, de contaros cosas y deciros: bienvenidos a La Roca”, decía la comunicadora en el arranque del formato, un programa en directo marcado por las entrevistas y la actualidad.

“Hoy empieza la semana porque para nosotros esta es la filosofía que queremos que apliquéis a partir de ahora. Sea lo que sea lo que os esté pasando, que el primer día de la semana sea el mejor y que sea el domingo. Yo no sé ahora mismo qué estaréis haciendo. A lo mejor estáis terminando de comer o tirados en el sofá. Sea lo que sea lo que queremos es hacerlo contigo y acompañarte toda la tarde”, apuntaba en su primera toma de contacto.

Una de las invitadas de esta primera tarde de La Roca fue Mercedes Milá, que estrena en Movistar + el programa Milá vs Milá, en la que entrevistará de nuevo a celebridades con las que ya charló en algunos de sus programas más icónicos de la televisión. Sin embargo, la charla estuvo marcada por problemas técnicos y fallos en el retorno del audio.

En un primer momento, Mercedes Milá ya regaló a Nuria Roca un consejo. “La sensación que he tenido es que, está muy feo que lo diga yo, que podíais haber tirado millas y haber hablado de lo mismo rato, rato y rato tan contentos. Cuando yo diría que habría que abreviar, ir a buscar la calle y teorizar menos. Pero no me puedo meter en el terreno de nadie”, decía Milá.

Ya en la charla las incidencias fueron una constante, pues Milá no escuchaba bien a Nuria Roca, que le hacía gestos para que continuase hablando. “¿Hablo o no hablo, qué hago? Me tiro al suelo”, se preguntaba la que fuese presentadora de Gran Hermano.

Más tarde intentaron hablar de la vuelta del rey Juan Carlos I a España, y ahí fue cuando Mercedes Milá más se desconcertó. “Me dejáis en un silencio como las tumbas de Tutankamón que no se si está cortada la voz y ya no hay nada que hacer o no os interesa nada de lo que digo, porque hay un silencio como de muerte”, se quejó, mientras Nuria Roca intentaba justificar los problemas técnicos. “Esto lo tenéis que arreglar criatura. En Antena 3 que vais adelante además ahora… mucho más”, recomendó Milá.

