Carlos Sobera rechazó presentar la tercera edición de 'Gran Hermano' tras la marcha de Mercedes Milá

Carlos Sobera, que actualmente es uno de los presentadores más cotizados de Mediaset, ha confesado que hace dos décadas rechazó un importante proyecto en la cadena que pudo haber marcado un punto de inflexión en su carrera televisiva.

El presentador vasco ha desvelado que Telecinco le hizo una suculenta oferta en el año 2002. En concreto, según ha deslizado a Diez Minutos, la cadena le ofreció ponerse al frente de la tercera edición de Gran Hermano tras la negativa de Mercedes Milá de continuar en el reality.

A pesar de tener en sus manos la valiosa oportunidad de conducir un programa con audiencias estratosféricas, Sobera declinó la oferta para poder dar un giro a su carrera: "Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con ¿Quién quiere ser millonario? y me empeñé en que tenía que dar un giro de ciento ochenta grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes", explica.

Carlos Sobera rechazó presentar 'GH 3'. Mediaset

No obstante, el de Barakaldo ha afirma que no se arrepiente de haber tomado aquella decisión. "Tomas decisiones en función de lo que haces o piensas en cada momento. No era un niño, tenía casi 42 años. Tuve dudas, como es lógico. Mercedes había dejado el listón muy alto, y si aceptaba presentarlo, sabía que podía durar mucho tiempo ahí". Finalmente, sería Pepe Navarro el encargado de presentar aquella edición.

Sobera también ha hablado de su actual faceta al frente de First Dates, formato que acaba de cumplir cinco años en emisión en Cuatro. El presentador está encantado con su papel en el dating show y ha revelado que el programa le propuso una cita al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero el político la rechazó.

"Me encantaría que viniera la presidenta Isabel Díaz Ayuso y le pondría con quien ella quisiera. Pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene", ha añadido el vasco.

Cotizada estrella

Casi dos décadas después de rechazar Gran Hermano, Carlos Sobera se ha convertido en uno de los rostros más presentes en Mediaset. El presentador está al frente cada día de First Dates y El precio justo. Además, cada martes conduce las galas de Supervivientes: Tierra de nadie, una tarea que ya ha realizado en otros realities de la cadena como La isla de las tentaciones o La casa fuerte.