Los 'zascas' de Carlos Sobera a favor de Adara que dividen a la audiencia de 'Secret Story'

Carlos Sobera ha acaparado el protagonismo durante la emisión de la gala de Secret Story: cuenta atrásde este martes. El presentador llegó a convertirse en trending topic en Twitter por varios comentarios que hizo a lo largo de la noche a los concursantes.

El reality se ha propuesto dar un toque de atención a los habitantes de Guadalix que menos juego están dando y, para ello, el público ha podido elegir qué concursante es la planta de la casa, el cual recibirá un severo castigo por parte del programa: vestirse de planta, ser 'regad' una vez al día y recibir directamente tres puntos en las nominaciones del jueves.

Sobera ha sido el encargado de transmitirles esta novedad a los participantes, invitándoles a votar entre ellos quién es la planta de la casa antes de conocer el veredicto de la audiencia.

Sin embargo, buena parte de los concursantes han sorprendido dando su voto a Adara Molinero, algo que parece responder más a la enemistad que mantienen con ella que al juego que está dando, pues es innegable que en los días que lleva en el concurso se ha convertido en protagonista.

-Canales:"Lo que te aconsejan es ser tú"

-Sobera:"Que se parece mucho a seta"



Quitad a Jordi y dejar a Carlos presentando los Domingos.

Menudo rey 👑😂#SecretCuentaAtras4 pic.twitter.com/1ZSNAH01a9 — PedriN (@Pedri_TV) October 5, 2021

El presentador se veía obligado a intervenir tras la explicación de los Gemeliers para votar a Adara: "En cuatro días que lleva aquí no ha hecho mucha cosa". "¿Pero dónde os habéis metido? Lleva una semana y en esta semana ha montado como cuatro o cinco jolgorios. Vamos, que Adara ha dado juego, ¿no?", espetaba Carlos mientras el plató estallaba en una ovación.

Posteriormente, el vasco preguntaba a Luis Rollán, a quien conoce personalmente, si realmente considera que Adara merece el puesto de planta: "Te pido opinión honrada, ¿tú crees de verdad que Adara no ha hecho mucho?". El colaborador de Viva la vida aseguró que su compañera no participa en las tareas de casa, a lo que Sobera respondió: "No estamos hablando de tareas, estamos en la casa de los secretos y estamos buscando a la planta, que no opina ni hace nada, que es como un mueble".

A pesar de la insistencia del presentador, el grupo mayoritario de Guadalix siguió votando en masa a Adara, recurriendo a las tareas como excusa para otorgarle el título de planta. Finalmente, Sobera volvía a dedicarles un 'zasca' que no ha dejado indiferente a nadie: "Me parece muy bien que interpretéis las normas a vuestro libre albedrío, pero no lo estáis haciendo bien. No se trata de quién hace bien las tareas de casa. Es más, o dire una cosa que os va a sorprender: ¡Nos importa un bledo quién haga las labores de casa! Estamos hablando de quién es un mueble a efectos de convivencia, de relación, motivación, exposición...", aseveró ganándose de nuevo el aplauso del público.

Esta postura del presentador a favor del juego televisivo ha sido interpretada por muchos como una defensa a ultranza de Adara, gesto que han afeado en las redes sociales. Sin embargo, otra parte de la audiencia ha aplaudido a Sobera por transmitir a Guadalix lo que muchos espectadores piensan en casa: que a un reality hay que ir a dar contenido y eso es exactamente lo que está haciendo Adara.

Sigue los temas que te interesan