'El Pueblo', paradigma del cambio del consumo: fracaso en Telecinco, éxito en Amazon Prime Video

La primera temporada de El Pueblo, emitida justo antes de la pandemia del COVID entre enero y marzo de 2020, demostró que una ficción podía triunfar en lineal, aunque se hubiera emitido antes en una plataforma de streaming, en este caso Amazon Prime Video.

Y es que la comedia se despidió de manera triunfal tras convertirse en una de las series más vistas de la televisión en abierto con un 16,3% y 2,2 millones de espectadores, algo al alcance de muy pocas series entonces.

Con estos datos, todo hacía pensar que Mediaset España no retrasaría mucho el estreno de su segunda temporada, la cual se estrenó precisamente en Amazon entre medias de su emisión en abierto, el 14 de febrero de 2020.

Y en un principio el grupo planificó su aterrizaje justo un año después, para el primer trimestre de 2021. Sin embargo, la fuerte apuesta por Love is in the air le dejó sin espacio en la parrilla, tal y como comentó uno de sus creadores, Alberto Caballero, en redes sociales.

"Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", le contestó a una seguidora que le preguntó cuando llegarían los nuevos capítulos de la ficción ya que durante semanas se había estado promocionando su estreno.

Sin embargo, éste no llegaría hasta el pasado 13 de septiembre. Tarde, a juzgar por sus audiencias. Y es que la ficción perdía casi la mitad de audiencia al registrar en su vuelta un 10,3% y 1.136.000 espectadores ante el estreno de MasterChef Celebrity y la serie turca Inocentes.

Este dato, aparentemente esperado por la cadena, hizo que a la siguiente semana retrasara su inicio hasta las 23:30 horas para así dar espacio al estreno de El Debate de las Tentaciones. El movimiento afectó muy negativamente a El Pueblo, que perdió la mitad de su audiencia hasta anotar un 6,3% de share y 570.000 espectadores.

Una semana más tarde, viendo los datos, Mediaset adelantó la emisión de la ficción hasta las 22:50 horas, lo que repercutió positivamente en sus audiencias ya que subió hasta un 7,1% y 875.000 espectadores. Este lunes, según se puede ver en las promos de Telecinco, su horario volverá a cambiar y se emitirá a partir de las 23:00 horas.

Estos datos en abierto contrastan por completo con lo conseguido en Amazon Prime Video, donde según el Barómetro OTT de la consultora audiovisual GECA, El Pueblo se sitúa entre las ficciones más vistas de la plataforma con un 13,7% de audiencia. Además, en el target de 18 a 34 años alcanza un 14,8%.

A pesar de su descenso en consumo lineal, #ElPueblo continúa con datos muy potentes en nuestro #BarómetroOTT.



📊 En la 9ª oleada, registró un gran 13,7% de audiencia.

🔝 Se sitúa entre las ficciones más vistas en @PrimeVideoES.

📈 En el target de 18 a 34 años alcanza un 14,8%. pic.twitter.com/WDybQyoJ7t — GECA. Consultora Audiovisual (@GECAtv) September 28, 2021

Como siempre hemos defendido en BLUPER, estos datos siempre hay que ponerlos en cuarentena ya que no son oficiales. Sin embargo, el hecho de que la serie haya sido renovada ya por una tercera temporada hace ver que está siendo un producto rentable para la plataforma.

Es lo mismo que ha ocurrido con Madres. Amor y vida. La ficción creada por Aitor Gabilondo ha sido retirada de la parrilla de Telecinco tras caer por debajo del medio millón de espectadores en su último capítulo emitido el pasado 14 de septiembre.

Sin embargo, su tercera temporada ha entrado en el top 1 de Amazon Prime Video y ya se ha anunciado la renovación de la serie por una cuarta temporada.

La temporada 3 de 'Madres', producida con nuestra participada Alea Media, entra en el 🥇Top 1🥇 de Amazon Prime Video. Y muy arriba también se mantienen 'La que se avecina' y 'El pueblo', de Contubernio (@alber_caballero) pic.twitter.com/MNSRFBUd1w — Mediaset España (@mediasetcom) September 30, 2021

