¿Cuánto se llevará Hacienda del bote de Sofía Álvarez en 'Pasapalabra'?

Sofía Álvarez ha ganado este lunes 27 de septiembre el bote de Pasapalabra. La concursante ha completado las 25 palabras de 'El Rosco' y se ha llevado los 466.000 euros de bote acumulado tras sus 62 apariciones en el formato.

Esta médica vasca ha culminado así su brillante paso por el concurso de Antena 3, un programa en el que logró destacar desde su primera aparición pese a contar con rivales tan duros como Marco Antonio, quien en este último rosco se quedó a una palabra del pleno, algo que ya les pasó a los dos concursantes el pasado miércoles 15 de septiembre.

Este bote es el segundo que entrega Pasapalabra desde que comenzara su nueva era en Antena 3 y, aunque está muy lejos de los 1.828.000 euros que ganó Pablo Díaz en julio, no estará exento de donar una generosa parte a Hacienda en concepto de IRPF.

En primer lugar, la productora del formato aplicará una retención inicial del 19% al premio, por lo que la cuantía que llegue a la cuenta corriente de Sofía será de unos 377.000 euros.

El resto de retenciones se aplicarán en el IRPF de la declaración de la renta el año que viene. Así, Sofía tendrá que aportar a la Agencia Tributaria la cantidad restante para cumplir con el porcentaje total que se aplica en estos casos.

Al residir en el territorio histórico de Álava, la concursante correrá peor suerte que Pablo Díaz, que por tributar en Madrid aportó la retención más baja de España. Sofía, sin embargo, verá considerablemente reducido su bote.

Siendo el IRPF un impuesto progresivo, la concursante tendrá que aportar diferentes porcentajes de su premio en base a los tramos que establece Hacienda para la cuota estatal, siendo el más alto del 24,5% para ingresos a partir de los 300.000 euros, como es el caso de Sofía.

Además, la ganadora del bote deberá cubrir también la cuota autonómica que, en el caso de su lugar de residencia, es todavía más exigente que la estatal. Y es que el tramo máximo, a partir de los 184.950 euros, implica una retención del 49%. De esta manera, Sofía acabará aportando más de la mitad de su premio a Hacienda.

Pablo Díaz se pronuncia

Todavía no se sabe lo que opina Sofía Álvarez sobre la generosa cantidad que deberá 'donar' al erario público tras ganar el bote de Pasapalabra, pero lo cierto es que muchos participantes de concursos televisivos se han pronunciado en contra de las retenciones que aplica Hacienda a los premios que ganan.

El último en opinar sobre este asunto fue Pablo Díaz, ganador del tercer mayor bote de la historia del formato de Antena 3. El tinerfeño dijo lo siguiente en conversación con BLUPER: "Me parece justo que se lo cobre a una persona que gane esa cantidad todos los años. Ahora bien, que una persona cobre de una vez 1.828.000 euros y ya nunca más, no lo sé. Algunas personas pensarán una cosa y otras, otra, yo no voy a mojarme, pero sí pondría de manifiesto que no es lo mismo ganarlo un año que todos los años", expresó.

A pesar de no querer "mojarse", al violinista le llovieron las críticas por dejar ver que no está a favor de la retención que Hacienda ha aplicado a su millonario bote.

