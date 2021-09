Quién es Nuha, el novio periodista de Miguel Frigenti al que vemos en ‘Secret Story’ y ‘Sálvame’

Desde que Miguel Frigenti entró en Secret Story: La casa de los secretos en Telecinco hemos empezado a ver a un joven que promete grandes momentos televisivos: Nuha, su novio, con el que lleva desde mayo de 2019. Un joven que tuvo una primera aparición tímidamente en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, cuando abrió un bote que se resistía a Frigenti.

Nuha es el diminutivo de Nuhazet Batle, un orgulloso canario, nacido en Tenerife. Como tantos otros, decidió mudarse hasta Madrid. Comparte con su chico la vocación de periodista. Ha sido editor de vídeo en Telemadrid y Europa Press, trabajó en grafismos en TVE y también ha sido reportero en Antena 3.

Gracias a Secret Story: La casa de los secretos Nuha va tomando más y más protagonismo en Telecinco. De hecho, en una de las galas Miguel Ángel Nicolás, con quien Frigenti no tiene buena relación, le ofreció medio en broma la posibilidad de fichar por la sección Fresh de Ya es mediodía. “No, no. A mí déjame de eso...”, respondió Nuha, a quien también hemos visto en Sálvame más tarde defendiendo a su novio por los viejos vídeos en los que Miguel atacaba a Lorena Edo de Gran Hermano 14.

Hay que destacar que Nuha, al igual que el propio Frigenti, suele compartir su día a día en las redes sociales. En Instagram acumula más de 6.000 seguidores, a los que regala incluso fotografías desnudo, demostrando su buena forma y su gusto por el culto al cuerpo.

Echando un vistazo a su archivo comprobamos que es un gran viajero, y ha estado en Estados Unidos, República Dominicana, Reino Unido y Portugal entre otros lugares.

Aunque Nuha y Miguel llevan juntos desde el año 2019, lo cierto es que han pasado algunos baches a lo largo de su relación. Al igual que le ha sucedido a otros colaboradores, Sálvame destapó una presunta infidelidad de Frigenti con un chico llamado Juan Gregorio. “Me he liado con él, me gustaría que el novio se enterara de la clase de persona que es y de lo retorcido que puede llegar a ser”, dijo Juan Gregorio. El joven se sometió al polígrafo, y la máquina de la de la verdad dijo que no habían mantenido relaciones.

