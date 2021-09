Gemma Nierga desmonta a Ignacio Garriga al destapar la gran contradicción de Vox con el colectivo LGTBI

Gemma Nierga ha entrevistado este miércoles a Ignacio Garriga, presidente del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Cataluña, en el programa de TVE Cafè d'idees.

Entre los temas que se han abordado en la entrevista, el representante del partido de ultraderecha ha tenido que responder a las preguntas de la periodista sobre la postura de Vox en cuanto al colectivo LGTBI.

"¿Le preocupa el aumento de las agresiones homófobas?", le ha preguntado Nierga. "Me preocupa mucho, como no podía ser de otra manera, porque es intolerable que en pleno siglo XXI no se pueda respetar a una persona que libremente elija amar a un hombre o a una mujer... Sólo faltaría. Nosotros siempre defenderemos la libertad", ha defendido el político.

Garriga ha aprovechado para atacar a los medios, una postura habitual en su formación. "Pero la realidad también la silencian los medios de comunicación", ha añadido para, a continuación, vincular la homofobia a la inmigración. "Yo tengo el firme convencimiento, por lo que se palpa en la calle, que estos aumentos de delitos de homofobia están relacionados con el aumento de la inmigración ilegal y de culturas y civilizaciones que no comparten nuestra manera de entender la vida".

Ignacio Garriga (VOX) diu que defensa a les persones i critica la col·lectivització: "No reconec al col·lectiu LGTBI" | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve pic.twitter.com/bcOjfRsPxE — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 22, 2021

"¿Eso lo sabe o lo intuye? ¿Tiene datos?", ha intervenido la presentadora. "Eso es una evidencia que se ve en la calle... lo hablas... y medios de comunicación, no los principales, lo publican", se ha limitado a contestar el entrevistado, animando a los periodistas a informarse "más en las redes sociales". "Esos aumentos de delitos de homofobia están relacionados en un alto porcentaje a personas e inmigrantes ilegales. Hay que ir a la raíz del problema", ha aseverado.

Sobre ese asunto, Gemma Nierga ha aprovechado para recordarle a Garriga que "diversos partidos de izquierdas atribuyen el aumento de las agresiones a la negación que Vox hace de la existencia del colectivo LGTBI y de sus derechos". El portavoz del partido de extrema derecha ha recordado que demandarán a quien pretenda vincular a su formación con esas agresiones.

"Estoy cansado de ver cómo la izquierda colectiviza a las personas", ha expresado el diputado catalán. "A nosotros nos da igual si una persona es homosexual o bisexual. La valoramos como es, por la persona, y velaremos tanto por ella como por otra".

"¿Vox no cree que se haya de proteger especialmente al colectivo de personas LGTBI?", ha insistido la periodista. "No reconozco al colectivo LGTBI. Yo reconozco a la persona, sea homosexual o heterosexual, pero no al colectivo", ha respondido Garriga.

Ha sido entonces cuando la presentadora ha acorralado al entrevistado, mostrándole su propia contradicción: "Pero sí ha reconocido que han aumentado las agresiones homófobas a este colectivo", ha comentado. "Se han incrementado las violaciones, los ataques de violencia intrafamiliar... eso es una realidad y no tiene nada que ver con los colectivos", ha dicho él.

"Entonces, ¿por qué no hace usted eso mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza? ¿Por qué los trata como colectivo?", ha rematado Nierga. Desconcertado, Garriga ha defendido que habla de "datos estadísticos". "Si quiere le doy nombres y apellidos. Yo lo personalizo, y esa es la gran crítica del consenso progre: que señalamos que hay menores extranjeros no acompañados que son delincuentes".

Antes de cambiar de asunto, la periodista le ha vuelto a repetir que, efectivamente, sí estaba colectivizando a los inmigrantes mientras se negaba a hacerlo con las personas LGTBI.

El incisivo momento de la entrevista no ha tardado en viralizarse en redes, donde la mayoría de los espectadores han aplaudido la labor de Gemma Nierga para desmontar el discurso racista de Vox.

