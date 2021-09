Gemeliers descubren el erótico secreto de Julen de la Guerra que Sandra Pica pasó por alto

La pasada semana Isabel Rábago creyó haber descubierto el secreto de Julen, pues pensó que por algún motivo familiar su padre sería su hermano. Sin embargo, la periodista estaba equivocada, ese no era el asunto que tenía que desvelar durante su participación en Secret Story: La casa de los secretos. El secreto de Julen era otro relacionado con un asunto tan íntimo como una operación de fimosis, y los encargados de dar en la tecla fueron los Gemeliers.

En la gala de este martes pudimos ver cómo los hermanos Dani y Jesús Oviedo daban al pulsador para revelar el secreto de este compañero. Los andaluces estaban convencidos de que el secreto “Tengo una anomalía física a la que llamo 'The warrior dolphin'” pertenecía a Julen de la Guerra, algo que el que fuese tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa terminó confirmando.

Así, Julen de la Guerra explicó que hace años ligó con una chica, y al tener relaciones sangró; tuvo que ser operado de fimosis, pero que la intervención le dejó una cicatriz similar a “una pequeña aleta”. Su novia de entonces le dijo que parecía un delfín, por lo que bautizó a esa parte de su cuerpo como ‘the warrior dolphin’, el delfín guerrero en inglés.

CHILLO con la explicación de Julen sobre su delfín #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/tuEsSJfycH September 21, 2021

La jugada le ha salido redonda a Gemeliers. Al darle al pulsador ponían en juego su esfera, que puede contener dentro un premio de 50.000 euros. Y al acertar, se llevaban todas las esferas que tuviese Julen, dos en este caso, la primera con la que empezó en el concurso y la que le arrebató a Isabel Rábago tras equivocarse la periodista.

Lo que ha sorprendido a muchos espectadores es que quien le diese al pulsador no haya sido Sandra Pica, otra de las participantes. Y es que Sandra y Julen habían salido antes del concurso, y dentro de La casa de los secretos han tenido ‘edredoning’. Sin embargo, Pica dijo que sencillamente no sabe dónde tiene la cabeza.

Julen y Sandra por fin se dejan de juegos y se disponen a hacer el primer edredoning del concurso #Secret21S #Secret20S pic.twitter.com/ynw4rWF1SF — OPINION BOY 💫 (@opinionista8) September 20, 2021

No fue el único momento en el que alguien del universo de Secret Story hizo referencia a sus partes nobles. En otro momento de la noche, Aramís Fuster vivió un pequeño choque con Carlos Sobera, el presentador de la gala, y le amenazó con hacerle brujería.

"Se me está pegando la faja de tanto esperar. Te voy a dejar impotente. Te mando un hechizo y no se te levanta el pajarito jamás", dijo Fuster. "No se preocupen ustedes en casa. Soy de Bilbao. No hay mujer con bola que pueda hacer nada contra eso. Yo no tengo un pajarito, tengo un águila real... aunque dime de qué presumes y te diré de qué careces", bromeó el presentador.

En la gala de ayer, además, la audiencia salvó a Emmy Rus y a Cristina Porta de las nominaciones. De esta forma, el próximo jueves Miguel Frigenti o Edmundo Arrocet pondrán fin a su concurso.

Sigue los temas que te interesan