La tragedia azota 'Inocentes': esto es lo que pasa en los nuevos capítulos de la serie de Antena 3

A medida que Han se adentra en arenas movedizas, el vínculo entre él y İnci, que intenta ayudarle, se hace más fuerte.

El único amor de Safiye, Naci, viene a visitarla después de años y está allí, justo delante de ella. Sin embargo, el fantasma de Hasibe no deja que Safiye esté en paz y le advierte constantemente que se aleje de Naci. Safiye decide reprimir sus emociones, que empiezan a despertarse, como siempre.

Los celos no paran de aumentar para Gülben, que ve a Esra como una amenaza en su relación imaginaria con Esat. Por eso, la hermana de Han no duda en presentarse en la cadena de radio, la misma en la que la propia Esra recibió una amenaza en directo si no se quitaba del medio entre ellos dos.

Totalmente descontrolada, Gülben empuja a Esra provocando una tragedia ante los ojos de Esat, Han e Inci. ¿Cómo habrá salido Esra de ese terrible accidente?

