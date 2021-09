El tonteo de Sofía Cristo y Fiama en 'Secret Story': un 'striptease' y una propuesta de hora sin cámaras

Sofía Cristo y Fiama han dado un paso más en el tonteo que protagonizaron desde que se vieron por primera vez en Secret Story. Ambas concursantes confesaron entre risas nerviosas que se conocían solamente a través de las redes sociales, pero con la convivencia en Guadalix el vínculo entre ellas parece cada vez más estrecho.

Durante una de las fiestas en la casa, los Gemeliers se han interesado por la persona que más atracción genera a Sofía. La hija de Bárbara Rey no se ha cortado al confesar que le gusta Fiama porque es "una tía todoterreno y camaleónica". Este arrebato de sinceridad de Sofía animó a la canaria a confesarle que en su vídeo de presentación había dicho que ella es la persona que más le atrae de todo Mediaset.

Fiama también se animó a contarle a su compañera que ha tenido alguna experiencia con chicas, aprovechando para flirtear con Sofía. "Te dije que me han hecho cositas y yo todavía no he hecho nada. Igual lo tengo que descubrir contigo, quién sabe...". Al escuchar las palabras de la exconcursante de La isla de las tentaciones, varios concursantes enloquecieron al grito de "¡carpeta, carpeta, carpeta!", mientras que Sofía Cristo les respondió con la broma "¡tijera, tijera, tijera!".

Pero el tonteo entre las dos habitantes de 'La casa de los secretos' llegaba durante una de las pruebas propuestas por sus compañeros. Sofía fue retada a hacer un striptease a Fiama y, aunque en un principio se mostró cortada, no dudó en obedecer y dedicarle a la canaria un baile sensual en el que saltaron chispas.

Poco después, Sofía y Fiama iban juntas al confesionario y seguían mostrando una creciente complicidad. Ambas simularon besarse tras los sombreros mexicanos con los que iban ataviadas y la tinerfeña dejó a su compañera impactada al hacer una pregunta muy reveladora: "¿Aquí existen las horas sin cámaras?".

Pues así van, viento en popa 😙😙 #SecretNoche2 pic.twitter.com/YJ9a6JNybP — Secret Story España (@SecretStory_es) September 19, 2021

Por el momento, el tonteo entre las dos concursantes parece reducirse a una broma en la que la tensión sexual es evidente, pero para Sofía es improbable que pueda surgir el amor, al menos según lo que ella ha confesado. "Necesito que alguien me deslumbre y eso aún no ha pasado", respondió la DJ a sus compañeros cuando le preguntaron si podía enamorarse en Guadalix.

