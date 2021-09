'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Pere Aznar, Adriana Abenia, Jordi Cruz y Ana Morgade

Pasapalabra renueva sus invitados esta tarde. Y lo hace con cuatro rostros muy vinculados al mundo de la televisión: los presentadores Pere Aznar, Adriana Abenia, Jordi Cruz y Ana Morgade. Los cuatro pondrán a prueba su rapidez mental y su ingenio para ayudar a Sofía y Marco Antonio a acumular todos los segundos posibles para hacer frente al rosco final.

El rostro de Pere Aznar está muy vinculado al canal #0 de Movistar. En el magacín Likes estuvo durante dos años, y donde realizó más de 300 monólogos escritos e interpretados por él mismo. En esa misma cadena de pago le vemos en Late Motiv, donde charla con Andreu Buenafuente de actualidad, o se pone al frente de pequeños informativos. Además, es guionista de El Hormiguero, y presentó Assumptes Interns en la televisión autonómica valenciana.

Adriana Abenia ha venido sin dormir, pero está lista para darlo todo esta tarde en #Pasapalabra 💪 pic.twitter.com/SPP20RPfHX September 20, 2021

Adriana Abenia nace en Zaragoza en 1984, y comienza trabajando como modelo. En televisión trabajó en Fresa ácida, de Telecinco, y más tarde, como reportera de Sálvame. Más tarde vendrían Amigas y conocidas en La 1, y en 2014 concursó en ¡Mira quién baila!. En 2016 se incorpora a Hazte un selfi, de Cuatro.

La también actriz ocasional presentó en 2019 ¿Juegas o qué? En Televisión Española, y de sus trabajos recientes podemos destacar su papel de colaboradora en Espejo Público.

Jordi Cruz Pérez nace en Barcelona en 1976, y se convierte un personaje muy popular gracias al programa Club Disney, el cual presentó tanto en La 1 como en Telecinco. También se puso al frente del emblemático programa de manualidades Art Attack.

Megatrix, El número 1 o Top Gamers Academy son otros proyectos televisivos en los que ha trabajado. Además, ha sido locutor de radio, y desde diciembre de 2020 copresenta junto a Samantha Hudson el pódcast ¿Sigues ahí? para Netflix.

Por último, acudirá como invitada Ana Morgade, quien no necesita presentación. Actriz, humorista, presentadora y todo lo que le echen, Morgade ha participado en programas como Estas no son las noticias, de Cuatro, Buenafuente, El club de la comedia y Zapeando. Fue concursante de Tu cara me suena 4 y llegó a la final. Como actriz ha participado en las series Con el culo al aire, Olmos y robles y Cuerpo de élite.

