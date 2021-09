Quién es Jordi Cruz, el presentador que acude desde esta tarde a ‘Pasapalabra’ como invitado

El presentador Jordi Cruz Pérez (no confundir con el chef Jordi Cruz, presentador de MasterChef) se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este lunes 20 de septiembre le veremos, en calidad de invitado, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

Jordi Cruz no estará solo en esta nueva aventura televisiva. Y es que acompañará a Adriana Abenia, Pere Aznar y Ana Morgade, todos ellos también muy habituados al universo televisivo.

Cruz nace en Barcelona en 1976, y se convierte un personaje muy popular gracias al programa Club Disney, el cual presentó tanto en La 1 como en Telecinco. También se puso al frente de Art Attack, un programa de manualidades de Disney Channel que luego pasaría a la televisión en abierto.

En aquellos años debuta como actor de doblaje: puso voz a Flik, protagonista de la película Bichos, y luego fue Fred Weasley en la saga de Harry Potter.

Megatrix, El número 1 o Top Gamers Academy son otros proyectos televisivos en los que ha trabajado. Además ha sido locutor de radio, y desde diciembre de 2020 copresenta junto a Samantha Hudson el podcast ¿Sigues ahí? para Netflix.

Recientemente le vimos en Zapeando, y allí habló de cómo existe una responsabilidad a la hora de hacer programas infantiles. “Yo, por ejemplo, en Art Attack no sabes la cantidad de veces que han venido padres casi intentándome asesinar porque al niño no le salen las manualidades, no las hace como el programa. Yo siempre decía: no tiene que salirte igual que en el programa. Tienes que intentar hacerla. Ser creativo”, rememoró el barcelonés.

En el mismo programa explicó que debido a que Art Attack se reponía mucho no conseguía entrar en otros proyectos televisivos. En ese sentido, aseguró que estuvo “a punto de hacer un Caiga quien caiga y no me cogieron porque ese fin de semana empezaron a emitir Art Attack en Antena 3. Me llamaron de Telecinco y me dijeron: lo siento, pero no puedes estar”.

Sigue los temas que te interesan